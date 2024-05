– Situasjonen i Drammen tar for lang tid. La oss være enige om det, sier Svein Oddvar Moen til VG.

NFFs nye VAR-sjef snakker om scoringen som ga Viking seieren over Strømsgodset i Drammen søndag.

Lars-Jørgen Salvesens scoring ble først annullert av assistentdommer på grunn av offside. Etter mellom tre og fire minutter med VAR-sjekk ble det dømt scoring.

Tidsbruken rundt videodømming har vært et av flere irritasjonsmomenter hos fotballsupportere landet over.

Nå forklarer Moen hvorfor det tok så lang tid.

– I jobben med å sette linjene for å vise om det er offside eller ikke skjedde det en teknisk utfordring. Den jobbes det med. Vi ser hele tiden etter tidstyver og ønsker å ta ned tiden på alt vi kan. Optimalt sett skulle den vært håndtert kjappere, sier den tidligere toppdommeren.

– Så uten den tekniske utfordringen vil det gå fortere?

– Det vil det, men samtidig må vi akseptere at det brukes noe tid. Over tre minutter er for lang tid, men det er en jobb som skal gjøres. Det er ikke bare å trykke på to knapper, sier Moen.

På Briskeby ble det også kontroverser da Henrik Udahls scoring ble annullert for en hårfin offside, som med det blotte øyet ikke var lett å se om var korrekt eller ikke.

Moen mener at dagens VAR-dommere har gode nok bilder for å ta tette offside-avgjørelser og begrunner det med systemet som «trianguelerer» linjene som viser hvorvidt en spiller er offside eller ikke.

Men VAR-sjefen har full forståelse for at tidsbruken frustrerer.

– Det har vi og vi ser på alle muligheter for å ta ned tiden. Det er et felles mål alle i norsk fotball har. Vi ønsker at ballen skal være mest mulig i spill, sier Moen.

