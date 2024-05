– Forbundet legger ikke til rette for at jeg skal prestere best mulig. Dette er stygt og uprofesjonelt, sier Gedminas til VG og utdyper:

– Jeg vet forskjellen på mine prestasjoner med og uten trener Zayndi Arsaev. Hans veiledning er kritisk på dette nivået, og uten ham, er min evne til å konkurrere på mitt beste sterkt svekket, sier Gedminas – som nå har sin absolutt siste mulighet til å sikre en plass i Paris-OL.

I mars forsøkte AIK-Lund-bokseren seg på å nå OL via en kvalifiseringsturnering i Italia. Han kunne konkurrere tross en alvorlig biceps-skade i oppkjøringen, men tapte på poeng mot ungarske Pylyp Akilov, som senere sikret seg OL-plass.

Mindaugas Gedminas Vis mer ↓ Født: 13. september 1996 (27 år).

Klubb: AIK-Lund, Kristiansand.

Har flere NM-gull i mellomvekt (75 kg) og lett tungvekt (80 kg).

Har fire gull i nordisk mesterskap.

Deltok i VM i 2021.

Tapte mot russiske Gleb Baksji i den siste og avgjørende kampen da han forsøkte å kvalifisere seg til OL i Tokyo i 2021.

Må bli blant de fire beste i kvalifiseringsturneringen i Thailand i mai/juni for å komme seg til OL i lett tungvekt (80 kg).

Nå skal Gedminas til Thailand for å gjøre et siste forsøk på å nå Paris-OL. Kampene går i månedsskiftet mai/juni, og målet er naturlig nok å slå følge med Sunniva Hofstad og Omar Shia, som kvalifiserte seg i Italia.

Sportssjef i bokseforbundet, Martin Kitel, skal være med til Thailand og etter planen reise være med på en treningsleir i forkant av turneringen. Der skal også Shia være med for å få sparring og trening.

Privat finansiering

Landslagskollega Martin Skogheim skulle også ha vært med, sammen med sin trener Alexander Hagen, men har meldt forfall på grunn av skade. Trener Hagen blir hjemme, uten at det påvirker Gedminas situasjon. Det var nemlig Romerike Bokseklubb som skulle betale for Hagens reise.

AIK-Lund har besluttet at de ikke vil gjøre det samme, og dermed får ikke Gedminas med seg treneren.

– Norges Bokseforbund har stadig nevnt at de mangler midler, men jeg er også skuffet over at de ikke har sagt ifra til meg om dette i god tid. Det er uprofesjonelt, mener Gedminas som nå selv forsøker å samle inn over 70.000 kroner for å ha treneren til stede.

– Jeg er skuffet over ledelsen i AIK-Lund også, som kunne bidratt mer praktisk og hjulpet meg å finne en bedre løsning økonomisk, sier Gedminas.

- Har ikke dere også ansvar for å være i forkant slik at dere har bedre tid til å finne løsninger?

– Jeg har maset på ledelsen om å videresende oss informasjon, hver gang det kommer noe nytt fra forbundet. Men ledelsen i klubben velger å holde ting skjult, hevder Gedminas.

– Fristen for å melde på min egen trener i ringhjørnet har gått ut, men bare å ha ham med i arenaen vil være til stor hjelp, sier 27-åringen som har planlagt å bli proffbokser etter OL.

Klubbens avgjørelse

Han har også vært frustrert over at han ikke har fått lov til å gå proffkamper ved siden av amatørkamper.

ELEV OG TRENER: Mindaugas Gedminas (t.v.) og trener Zayndi Arsaev i aksjon hjemme i Kristiansand. Foto: Privat

– Vi har hatt en dialog med klubben. De dekker egenandelen til Gedminas, men ikke treneren, sier generalsekretær i Norges Bokseforbund, Erik Nilsen, til VG.

Han understreker at trener Arsaev fikk tilbud om å være med til OL-kvalifiseringen i European Games i Polen i fjor – da på Olympiatoppens regning.

– Treneren fylte ikke ut skjemaene riktig, men kunne reist hvis han hadde gjort det, forklarer sportslig ansvarlig i AIK-Lund, Bjarne Kristian Skjervedal, til VG.

– Jeg fikk ikke beskjed om at jeg måtte fylle ut noe. Alle visste at jeg ville reise, sier Arsaev til VG.

– Det kreves mye jobb for å utvikle en god bokser, og alle trenere vil selvfølgelig være så tett på som mulig og være med på mesterskap, sier han.

– Ryddig

Trener Arsaev var med i kvalikturneringen i Italia i mars. Da spleiset forbund og klubb på trenerkostnaden.

– Nå er det strammere økonomiske rammer. Gedminas mottar ikke stipend fra Olympiatoppen og må forholde seg til de rammene klubb og forbund har til disposisjon, sier Nilsen.

– Det er utelukkende grunnet økonomi. Styret i klubben har vedtatt at det kun er Mindaugas som dekkes, etter at vi også dekket for treneren i den første kvalifiseringen, sier Skjervedal.

– Det har vært en klar og ryddig dialog mellom klubb og forbund, mener Skjervedal og slår fast:

– Vi driver en organisert idrettsklubb som også er for bredden. Vi står til ansvar for at den skal eksistere og drives fornuftig, og har brukt mye ressurser på Mindaugas i åtte år. Dette er som sagt kun en økonomisk avgjørelse.