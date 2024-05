12 av 16 lag var onsdag i aksjon på Norges nest øverste nivå. I Bergen vant Vålerenga 5–1 mot Åsane. Seieren er Vålerengas femte i serie og cup på de seks siste matchene.

Like før slutt presterte Sander Eng Strand kunststykket å både score og lage selvmål på bare 45 sekunder. Først smalt Strand inn 1–4 fra skrått hold da klokken viste 87.10. Deretter gikk et innlegg fra VIFs Jones El-Abdellaoui i Åsane-nettet etter at ballen endret retning via Strand med 87.55 på kampuret.

DYKTIG OG UHELDIG: Sander Strand scoret to ganger mot VIF, men en av nettkjenningene var selvmål. Foto: Lene Fossdal, Åsane Fotball

Vålerenga avanserer til 5. plass på tabellen - fire poeng bak opprykksplass til Eliteserien.

Henrik Bjørdal satte først inn 1–0 og deretter 4–0, mens midtstopper Martin Kreuzriegler og angriper Mees Rijks ordnet de øvrige nettkjenningene.

For Aalesund fortsetter krisen etter fjorårets nedrykk. Borte mot Bryne gikk forrige sesongs eliterielag på et nytt tap. Kaptein Robert Undheim og Luis Gorlich satte inn 2–0 for jærbuene.

Aalesund ligger sist i Obos-ligaen etter seks tap på de ni første matchene.

Det gikk heller ikke så bra for en tidligere Aalesund-spiller nylig, da Abderrazak Hamdallah ble pisket (!) i forbindelse med en kamp i Saudi-Arabia