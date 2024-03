– Jeg følte at de hadde veldig lyst på meg her. Det føles ut som et bra opplegg og et spennende prosjekt, som jeg har lyst til å bli med på. Ambisjonene er at vi skal være helt i toppen og at jeg skal få mange målpoeng. Jeg har lyst til å bidra med mange mål og assist, og at vi får mange trepoengere, sier Hestad i et intervju på klubbens Facebook-side.