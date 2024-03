Fire spillere fra Molde Fotballklubb er tatt ut til Equinor talentleir i Sarpsborg i slutten av mars. Det er tatt ut to tropper for både 14-åringer og 15-åringer.

Ulrik Langlie Skrede og Alireza Mukthari er tatt ut i G14-troppen, mens Elia Størksen Strandhagen er tatt ut i G14 Future-troppen.

Daniel Bayam Sylte er tatt ut i G15-troppen, mens Sivert Einum Stene er tatt ut til G15 Future.

– Gratulerer til alle uttatte. Målet med samlingen er at spillerne skal få nye erfaringer og referanser, og få kjenne på hvor lista ligger nasjonalt, slik at de kan fortsette å utvikle seg i hverdagen, og forhåpentligvis prestere for Norge internasjonalt i årene som kommer. Vi gleder oss til å se de i aksjon, sier ansvarlig for Landslagsskolen, Håkon Grøttland.

Du finner hele uttaket på fotball.no.