Kristoffer Hagenes (33) fra Hovding IL blir hoveddommer under cupfinalen mellom Molde og Bodø/Glimt på Ullevaal stadion 9. desember.

Det bekrefter Norges Fotballforbund tirsdag.

Jørgen Valstadve (IL Fram) og Christer Jørgensen (Bergen Nord) er assistentdommere.

Hagenes var fjerdedommer da Molde vant NM-finalen mot Bodø/Glimt i fjor.

– Vi er stolte over å bli oppnevnt til den største kampen i Norge, en oppgave hele teamet gleder seg stort til. Det er så mange som har bidratt til at jeg nå får denne muligheten, og helt siden jeg tok dommerkurs i 2002 har dette vært et stort mål i karrieren. Nå ser vi frem til en fantastisk fotballkamp med flotte rammer, sier Hagenes til fotball.no.

Han har vært hoveddommer i tre MFK-kamper i Eliteserien i år. Han dømte bortekampene mot Bodø/Glimt og Sandefjord, samt hjemmekampen mot Viking.

– Kristoffer har jobbet målbevisst over lang tid og stadig utviklet seg og tatt steg som dommer. Denne sesongen har han vært stabilt god i Eliteserien, og det er fullt fortjent at han og teamet nå får sjansen i sin første cupfinale, sier dommersjef Terje Hauge.

VAR skal brukes for andre gang i cupfinalen. Tom Harald Hagen er VAR-dommer under cupfinalen.

Dommerteam cupfinalen 2023: