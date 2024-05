City har neppe råd til å tape poeng på Tottenham Hotspur Stadium tirsdag kveld. Da tar Arsenal høyst sannsynlig sitt første ligagull på 20 år.

Et skrekkscenario for Spurs-supportere, som har et hatforhold til Arsenal som strekker seg langt bakover i tid. Klubbene er erkerivaler.

De fleste av dem har selv ikke opplevd en slik triumf. Tottenhams siste ligagull kom for 63 år siden.

Erik Thorstvedt Tidligere Tottenham-keeper

– Jeg tror svært få Tottenham-fans blir lei seg om Tottenham taper i dag, sier Erik Thorstvedt til VG. Den tidligere Spurs-keeperen (1989–96) pleier fortsatt et nært forhold til klubben i Nord-London.

Bare seks kilometer unna ligger Arsenals høyborg, Emirates Stadium. Med seier over Everton søndag kan det bli gullfeiring for Martin Ødegaard & co.

Forutsetningen er at naboen Tottenham kniper poeng i kveld. Manchester City slår etter alt å dømme West Ham hjemme i serieavslutningen.

Hva har Tottenham å spille for?

Med seks poeng mot Manchester City og Sheffield United kan det bli 4. plass. Det gir Champions League til høsten. Men Aston Villa ligger i øyeblikket fem poeng foran.

– Fansen ser at fjerdeplassen blir vanskelig uansett. De vil i hvert fall ikke at Arsenal skal vinne ligaen, sier Erik Thorstvedt.

Tete Lidbom Tottenham-supporter

NRK-profil og Tottenham-supporter, Tete Lidbom, skriver under på Thorstvedts påstand.

– Denne kampen river meg i fillebiter. I går sto jeg og fortalte Ingerid Stenvold at jeg ønsket at Spurs skal tape. Champions League er gøy, men Arsenal som vinner Premier League er mye verre, sier Lidbom til VG.

Men lederen for Tottenhams norske supporterklubb er ikke enig.

– Som supporter for Tottenham, er vårt fokus alltid på våre egne prestasjoner og målsettinger. Vi tar én kamp av gangen og jobber hardt for å sikre seier og suksess for vårt lag. Det betyr at vi er fullt fokusert på å sikre vår plass i Champions League, og det innebærer å vinne kampen i kveld, sier Bjørnar Valen, leder for Tottenhams Venner med over 6000 medlemmer.

Manchester City vant i februar i FA-cupen mot Tottenham i London. Men Nathan Akes scoring var Citys første bortescoring mot Tottenham siden 2018.

– Jeg tror ikke spillerne kommer til å holde igjen noe. De har et veldig bra tak på City, mener Erik Thorstvedt.

Hvem vinner ligagullet Arsenal Manchester City

Tottenham-manager Ange Postecoglou ble tirsdag konfrontert med at mange tilhengere håper at Tottenham taper tirsdag.

– Så du tror flertallet av fansen vår vil at vi ikke vinner i morgen? Jeg ser det ikke på den måten. Jeg tror flertallet av fansen vil skape den atmosfæren de alltid gjør. Vi har en fotballkamp å vinne og det er det vi skal forsøke å gjøre, sier Postecoglou.

Ange Postecoglou Tottenham-manager

Mange Tottenham-fans har på sosiale medier meldt at dette handler om at Arsenal ikke skal vinne ligagull.

– Ja, hvis du ser i sosiale medier er det sikkert 99 prosent av supporterne som ikke vil at Spurs vinner, men ikke fortell meg at det er din verden, svarer Tottenham-manageren en journalist og legger syrlig til et frekt forslag:

– Det er en annerledes verden der ute, kompis. Vi trenger en terapitime om dette er din verden.

Etter en god sesong har den greskfødte australieren opplevd stor motgang i vår. Tottenham slo Burnley sist helg, men kom direkte fra fire strake tap i Premier League – inkludert 2–3 for Arsenal.

For Ange Postecoglou handler det om å vinne.

– Det er et enkelt premiss. Jeg bryr meg ikke om det at andre kan tenke annerledes. Jeg hadde hatet om folk trodde vi gikk ut på banen uten et annet mål enn å måle oss mot en topp motstander og kanskje vinne en fotballkamp. Hvordan skal vi noen gang bli et lag som vinner ting om vi gjemmer oss i de store kampene, spør Tottenham-manageren.

Tottenham og Manchester City møtes tirsdag kveld kl. 21.00. Kampen kan du følge i VGLive.