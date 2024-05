– Om dette er hans «dårlige» sesong, forventer jeg at han er tilbake høyt på 30-tallet i scoringer neste sesong, sa Darren Bent i Premier Leagues Matchday Live-sending, etter at Haaland og City hadde knust Wolverhampton 5–1.

Den tidligere spissen refererte til at jærbuen i en lengre periode måtte tåle mye kritikk. Etter fire mål mot Wolverhampton, var de fleste – inkludert manager Pep Guardiola – samstemte i at han er tilbake på sitt beste.

Spesielt kritisk har Roy Keane vært – som har sammenlignet Haaland med en spiller på nivå fire i England.

Bent argumenterte for at den andre sesongen i Premier League alltid er vanskeligere.

– Det forteller bare hvor god han er: Du ser spisser som har én utrolig sesong, og så kommer de ikke engang i nærheten av de samme tallene den andre sesongen.

Darren Bent 106 mål på 276 Premier League-kamper.

Haaland står nå med 36 mål i alle turneringer denne sesongen, og 88 mål på 94 kamper totalt i City-karrieren.

Ennå gjenstår tre Premier League-kamper og FA-cupfinalen.

Lørdag føyde han seg inn i denne eksklusive klubben:

Grafikk: sofascore.com

Bare syv spillere har nådd 25 Premier League-mål i to eller flere ulike sesonger. Ytterlig syv spillere har nådd 25 ligamål eller mer én gang.

Jamie Redknapp sparer heller ikke på kruttet i omtalen av den norske superstjernen.

– Han er satt sammen på en annen måte. Han er et fenomen. Å ha han i vår liga ... jeg bare elsker å se ham og alle målene han scorer. Han vil alltid ha mer, sier Sky Sports-eksperten og tidligere Liverpool-spilleren.

Han omtaler Haaland som «et dyr» foran mål.

Jamie Redknapp Sky Sports’ fotballekspert

– Og den mentaliteten han har: Han scoret fire mål i dag, men han var rasende da han måtte gå av. Han ville score flere mål.

– Sjansen Álvarez fikk hadde vært perfekt for ham til å få fem mål. Det er det han vil – han vil knuse motstanderne. Han er bygd på en annen måte, fortsetter Redknapp.

Det skal sies at Pep Guardiola forklarte at Haaland skal ha vært frustrert og oppgitt fordi han mente han burde fått flere frispark – ikke fordi han ble byttet ut.

Situasjonen ble tema på BBCs Match of the Day-sending. TV-stjernen Gary Lineker kjøpte ikke forklaringen.

– Jeg tror ikke det var grunnen til at han var misfornøyd. Han ville score mer.

– Det handlet ikke om det, sier Haaland selv til BBC om å bli byttet av før han fikk score flere mål.

Se situasjonen her:

Statistikknettstedet Squawka ramser opp en rekke Haaland-rekorder i hans snart to sesonger i England:

Flest mål : 61.

Flest mål inne i 16-meteren : 56.

Flest mål med venstrebeinet : 41.

Flest straffemål : 13.

Flest mål med hode t: 11.

Flest hattrick: 6.

– Han gikk i sjettegir i dag. Han er tilbake på sitt beste, sier Jermaine Jenas på BBCs Match of the Day.

«Formen hans er tilbake, og det er et dårlig tegn for tittelmotstanderne. (...) Dette var den gamle Haaland, en skapning bygd på en annen måte enn de fleste mennesker», skriver Jonathan Wilson i The Guardian.

Haalands individuelle statistikk fra Wolves-kampen:

Grafikk: sofascore.com