Hareide raste mot Glimt-fansen: – Ufyselig publikum

Det er i et intervju med Avisa Nordland at Hareide langet ut. Han ble spurt om han var enig med publikum som ropte at det var et «ran» at RBK fikk med seg ett poeng.

– Skal jeg si deg en ting, de roper så mye stygt fra tribunen at ran er det fineste de kunne sagt. Det var et ufyselig publikum her, det er så få her, så vi hører alt de sier. Det kler ikke bodøværinger å være på den måten, sier han til lokalavisen.

600 tilskuere var på kampen mellom de to topplagene. Hareide understreker at klubben alltid er hyggelig, men at han ikke var fornøyd med å høre det som kom fra tribunen.

Rosenborg-treneren ønsket ikke å si akkurat hva som ble sagt.

– Jeg blir lei av å høre på det. Klubben må ta tak i det og få de til å slutte å skrike. De kan gjerne skrike på oss, men de kan heller heie på sitt eget lag. Jeg bryr meg ikke om det, men jeg blir opprørt.

På flyplassen etter kampen er Hareide ordknapp om hendelsene.

– Jeg har sagt mitt, sier han til VG.

Styreleder i Bodø/Glimts supporterklubb, J-feltet, Janne Ruden, sier til VG at hun ikke fikk med seg noe hets fra supporterfeltet i kampen.

– Jeg synes vi var veldig flinke og skapte ekstremt bra trøkk til å være så få. Jeg skjønner ikke hva han mener om hets. Det eneste annet enn Glimt-sanger var buing på dommeren fordi man var uenig med noen dommeravgjørelser. Det var ingenting mot Hareide eller Rosenborg-spillere, sier Ruden.

– Vi sto på motsatt side av der Hareide og de andre sto. Hva som eventuelt ble sagt ved siden av der de står, det vet jeg ikke, sier hun videre, og kaller Hareides kritikk av Glimt-fansen for et «ufortjent slag i trynet.