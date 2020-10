Rosenborg tapte playoff-finalen - ute av Europa

LERKENDAL: Rosenborg - PSV Eindhoven 0 - 2 (0 - 1)

Torsdag kveld gikk Rosenborg på sitt første tap under Åge Hareides ledelse. De fleste skulle nok ønske det skjedde i alle andre kamper enn denne.

For Rosenborg hadde mulighetene, men PSV var effektive. Det holder ikke med god innsats i Europa, og etter ett mål i hver omgang fra PSV røk Rosenborg ut av Europa League.

Treg start

PSV tok avspark på et Lerkendal badet i flomlys, men Rosenborg kom best i gang.

Noe overraskende var det hjemmelaget som tok kontroll over kampen, og nederlenderne ble presset et stykke ned på egen banehalvdel.

Dog gikk det første kvarteret uten målsjanser til noen av lagene.

Skudd i metallet

Men så, etter 18 minutter, smalt det i metallet.

PSV Eindhoven rullet seg fint frem på høyresiden, og indreløper Pablo Rosario slo et innlegg fra skrå posisjon.

Ballen seilet gjennom hele RBK-forsvaret og endte hos en umarkert Erhan Zahavi hos gjestene. Debutanten satte leggbeskytteren til kula, før den gikk klink i stolpen.

Der var André Hansen og Rosenborg heldige som unngikk scoring.

Scoring

Den følelsen skulle de bare kjenne på i tre minutter, for igjen ble PSV farlige når muligheten bød seg.

PSV satte på turboen på venstresiden, hvor venstreback Donyell Malen la et innlegg inn i feltet til trønderne. Innlegget gikk over hodet på RBK-stopper Holmar Eyjolsson og midt på pannebrasken til spissen Zahavi.

33-åringen var tryggere med hodet enn han var med leggbeskytteren, og fra fem meter stanget han PSV i ledelsen 1–0 etter 22 minutter.

Synd for Rosenborg, som hadde åpnet kampen positivt.

Kjempesjanse til Rosenborg

Etter scoringen fortsatt Rosenborg å presse på, men det var tydelig at PSV hadde gjort hjemmeleksen sin. Hjemmelaget ble nektet rom, og særlig Samuel Adegbenro ble stoppet kontant hver gang han tok på seg dribleskoene.

Men da det var spilt 43 minutter av første omgang, var det bare marginer som gjorde at Rosenborg ikke reduserte.

Et korridorfrispark fra Vegard Hedenstad ble headet ut av PSV-forsvaret, før ballen igjen endte hos backen. Fra skrått hold forsøkte han å bredside ballen i lengste kryss.

Ballen gikk forbi PSV-keeper Yvon Mvogo, men på strek brystet Denzel Dumfries ballen unna mål. På returen var Tore Reginiussen akkurat for kort til å pirke inn reduseringen. Rosenborgs desidert største sjanse.

Med det gikk lagene til garderobene på stillingen 0–1 til PSV Eindhoven.

Den andre omgangen begynte også friskt for Rosenborgs del. Kampuret hadde ikke rukket å passere 47 minutter da Carlo Holse prøvde lykken.

Fra sin høyre kant forsøkte han i likhet med Hedenstad i 1. omgang å bredside ballen i lengste hjørne, men skuddet gikk en halvmeter til side for mål.

PSV-kjør

Gjengangeren for nederlendernes del var at de ikke hadde all verden med sjanser, men de de fikk var enorme.

Den største skulle komme etter 57 minutter. Da ble PSVs Malen spilt gjennom på venstrekanten og kom alene med André Hansen.

Fra rundt 14 meter forsøkte kanten å legge ballen i nærmeste hjørne, men Hansen var med på notene og reddet glitrende.

Men manusskriptet fra den første omgangen skulle gjelde også i den andre.

Bare minutter etter kjempemuligheten kom PSV på en ny luftetur i RBK-boksen. Etter et par pasninger frem og tilbake på utsiden av 16-meteren havnet ballen hos Cody Gakpo.

På direkten smalt han til, og ballen gikk via stolpen og i nettmaskene. 0–2 til gjestene. Nå hadde Rosenborg bare en halvtime å snu det på for å få spille gruppespill i Europa League.

Tok grep

Som en respons til scoringen tok Åge Hareide grep. Ut gikk Adegbenro som hadde en svak kamp, og inn gikk Pål André Helland. En mann som ikke er helt fremmed for flomlyskamper i Europa.

Men det var på den andre siden av banen, med en annen innbytter, det skulle skje etter 80 minutter. Etter pent kombinasjonsspill la Holse inn en markkryper midt i feltet. Der sto Erlend Dahl Reitan med nesa mot mål, men med venstrebeinet blåste han ballen over.

Det kunne vært muligheten for hjemmelaget.

Bommen ble synonym for kvelden til Rosenborg, som manglet marginene.

Dermed endte kampen 0–2 til PSV, og Rosenborg skal ikke spille mer i Europa denne sesongen.