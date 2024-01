Aleksander Skoglund fra MOI leder kontinentalcupen i kombinert sammenlagt etter at sesongens tredje runde ble avviklet i Granåsen sist helg.

Fredag ble øvelsen Super Sprint testet for første gang i COC (Continental Cup), som er en konkurranse på nivået under verdenscupen. Skoglund gikk videre fra prologen og endte på 12. plass da han ble slått ut i kvartfinalen. Han var tredje best i K124-bakken med 130 meter og ble nummer sju totalt.

Konkurransene lørdag og søndag ble gjennomført etter Gundersen-metoden med hopping først og 10 kilometer langrenn. Skoglund fikk dårlige forhold og ble nummer tolv med 120,5 meter lørdag. Skoglund gikk seg opp til en sterk andreplass i sporet.

Søndag ble hoppinga avlyst på grunn av mye snø og vind. Dermed ble den provisoriske konkurranseomgangen som ble gjennomfør fredag tellende. Her var Skoglund nummer tre med et hopp på 133,5 meter. Etter et sterkt langrenn vant han suverent.

Dermed leder Molde-gutten COC sammenlagt før neste helgs konkurranser i tyske Klingenthal. Med gode prestasjoner der kan han sikre kvoteplassen som gjør at Norge kan stille med sju utøvere i den kommende perioden i verdenscupen. Da er det stor sjanse for at den går til Aleksander.

Lillebror Andreas Skoglund var tatt ut til verdenscupen i Oberstdorf, men måtte stå over på grunn av en skade i korsryggen. Han kan likevel trene langrenn og er snart tilbake i hopptrening.