– Jeg hadde en lang samtale med Trøim søndag kveld (etter nedrykket, journ. anm.). Vi var tilsvarende skuffet begge to, men det var også en fin samtale hvor han sa at han står bak oss og støtter klubben, sier Tuva Ørbeck Sørheim til VG.

Hun er styreleder i Vålerenga Fotball Elite, klubben som nettopp har rykket ned og er helt avhengig av pengene til investor Tor Olav Trøim.

Samarbeidsmodellen til Vålerenga som idrettsklubb og aksjeselskapet bak er hyppig kritisert. Senest av siviløkonom Jakob Kristiansen som i Dagsavisen skrev følgende:

«Hvordan styret i Vålerenga Fotball Elite kan forsvare denne modellen er uforståelig. Hvert eneste år blir klubben tappet for de største talentene, samtidig med at gjelden øker.»

Det mener Sørheim er feil. Hun sier tvert imot at Vålerenga som klubb ikke har noen gjeld til Trøim.

– Det er en del misforståelser rundt samarbeidet. Noen tror at han tar ut veldig mye penger, men sannheten er at han via sitt eierselskap ikke har tatt ut en krone. Noen tror at vi skylder eierselskapet penger, men det gjør vi ikke. Trøim skyter penger inn i klubben. Han sørger for å dekke opp underskuddene slik at vi kan stå i en siutasjon med dårlig likviditet, sier styrelederen.

RYKKET NED: Vålerenga, her ved midtbanespiller Henrik Bjørdal. Foto: Annika Byrde / NTB

I regnskapet for 2022 står Vålerenga med 15 millioner i gjeld til Vålerenga Fotball AS.

Vålerenga gikk over 40 millioner kroner i minus i 2022. Siden 2019 har driftskostnadene økt med 30 millioner kroner, ifølge eliteseriebarometeret.

I 2022 hadde Vålerenga, ifølge samme barometer, høyest personalkostnad ut fra andel av inntekt.

– Det er ingen balanse mellom inntekter og utgifter. Uten Trøim er dette et konkursbo. Sånn kan du ikke holde på lenge, sier siviløkonom Kristiansen til VG.

– Subsidier over tid er aldri utviklende, hverken i fotball eller næringsliv, sa Terje Liverød til VG i sommer og mente det «lammet kreativitet og utvikling».

Dualmodellen Vis mer ↓ Ifølge norsk idretts lov skal idrettslag være uavhengige av investorer og aksjeselskap, og ha et eget styre. Derfor er Vålerenga satt opp i en dualmodell som gjør at et AS kan ta over de kommersielle rettighetene og sånn sett bidra med penger.

Dualmodellen er kritisert for å gi investorer makt i norsk fotball. Før årsmøtet til Vålerenga i mars fikk styret i fotballklubben kritikk fra kontrollkomiteen:

«Styret har opplyst at de ikke har egne styremøter, men arbeidsmøter der det ikke føres referat eller protokoller. Etter kontrollkomiteens vurdering er dette av flere grunner uheldig. Vi anser at styret i Vålerenga Fotball Elite er et selvstendig styre som skal kunne diskutere saker og fatte beslutninger uavhengig av Vålerenga Fotball AS.»

Styreleder svarte opp med at dette ikke hadde vært vanlige styremøter, men uformelle arbeidsmøter.

– Vi jobber i tett dialog med Trøim dersom vi gjør ekstraordinære investeringer. Men det er jo en av grunnene til at man har gått inn for dualmodellen i norsk fotball, nettopp for å få mer midler inn. Det tror jeg alle i norsk toppfotball tenker er viktig for ligaen.

– Så er det ikke sånn at vi har gjeld til Magni Sports. Underskuddet i 2022 ble dekket opp med midler fra eierselskapet, sier Sørheim.

– Bør Vålerenga på sikt løsrive seg fra Trøims penger?

– Vi har en avtale med Magni Sports til 2028 og det er fortsatt ganske mange år til. Hva som skjer etter det blir tidlig å spekulere i. Men i og med at han kan si opp avtalen hvert år, er det et mål for klubben å ha sunnere økonomi over tid. Hvis de trekker seg ut, må vi unngå å stå der med store regninger, sier styrelederen.

– Hvor langt er man unna det nå som man har rykket ned?

– Nei, det hjalp ikke på med nedrykket. Vi må gjøre knallharde prioriteringer og det kan bli aktuelt med spillersalg, sier Sørheim.

Svein Graff er daglig leder i Vålerenga Fotball AS. Han sier selskapet i år styrer mot et overskudd på noen millioner etter flere lukrative spillersalg.

Spillersalgene har gjort at Trøim ikke har måtte grave ekstra dypt i lommene. Tar man bort spillerlogistikken hadde Vålerenga gått 125 millioner kroner i minus de siste fire årene.

– Det er ikke vanskelig å se innvendingene imot (AS-modellen) når vi har brukt så mye penger og prestert så dårlig. Det er jo først og fremst på sport vi må bli bedre på å treffe på investeringene. Så må vi få ned de totale kostnadene i sportslig avdeling. Det er umulig å være uenig i at vi har en jobb å gjøre der, sier Graff til VG.

– Samtidig skal vi være takknemlige over å ha en hovedaksjonær som har brukt mer enn 200 millioner kroner på Vålerenga. Akkurat nå finnes det ikke noe opplagt alternativ til den driftsformen, sier Graff.