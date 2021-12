Ifølge avisen får Rekdal også med seg assistenttrener Geir Frigård til Trondheim. Det vil ifølge Hamar Arbeiderblad koste Rosenborg i underkant av fire millioner kroner.

Årsaken skal ifølge lokalavisen blant annet være at Rekdal skal ha hatt en klausul i kontrakten med HamKam som gjorde at han kunne forlate dem dersom «en klubb på en viss størrelse» viste interesse.

Samme klausul har imidlertid ikke Frigård hatt i sin kontrakt, og det skal ha ført til at Rosenborg må grave dypere i pengesekken enn først antatt. Nå skal imidlertid alt være klart.

Daglig leder i HamKam Bent Svele sier til VG at han ikke kan kommentere saken i dag.

Det var opprinnelig (nå arbeidsledige) Milos Milojevic og Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen som var de fremste kandidatene til trenerjobben i Rosenborg. Knutsen skal ha stått øverst på ønskelisten, men han var ikke interessert i jobben.

Milos Milojevic var også aktuell for jobben mens han var Hammarby-trener, og serberen reiste til Trondheim for å møte ledelsen, men den avtalen ble aldri noe av. Flørten med Rosenborg førte også til at han fikk sparken i Hammarby.

Men den 10. desember bekreftet HamKam at Rosenborg hadde lagt inn en konkret henvendelse rundt Kjetil Rekdal, som også tok turen til Trondheim for å møte Rosenborg-styret.

Da Rekdal var på Fotballfesten, der han ble kåret til «Årets trener» i OBOS-ligaen etter å ha ledet HamKam til opprykk, hadde han dette å si:

Siden har det blitt tydeligere og tydeligere at Rekdal er i førersetet til å ta over etter Åge Hareide. Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, har vært klar på at det ville komme en avklaring «i god tid før jul».

Julaften er nå fem dager unna, så nå er det ventet en snarlig avklaring og bekreftelse.

Tidligere denne uken fikk VG opplyst at det var flere faktorer som førte til at RBK-styret var enstemmige i valget om å forsøke å signere Rekdal som klubbens nye trener:

Rekdals erfaring

Rekdals kunnskap om norsk fotball

Rekdals vinnermentalitet

RBKs kjennskap til Rekdal, noe de mener begrenser risikoen for et feilvalg

RBK-styret skal samtidig være bevisst på at Rekdals karriere også inneholder kontroversielle episoder, noe som skal være tatt med i vurderingen, ifølge VGs kilder.

Hverken Kjetil Rekdal eller styreleder i Rosenborg Ivar Koteng har besvart VGs henvendelser.