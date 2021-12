ULLEVAAL (VG) Søndag forsvarte de seriegullet, og på Fotballfesten mandag fortsatt prisdrysset for Bodø/Glimt. Kjetil Knutsen (53) ble kåret til årets trener for tredje år på rad, og Patrick Berg (24) ble «Årets spiller» – og hele Berg-familien mottok Kniksens hederspris.

– Betydningen for norsk fotball er enorm. Prestasjonene og måten man har fremstått på, både på og utenfor banen, har løftet oss alle, sier juryen om den prisvinnende Berg-familien med Harald «Dutte» Berg, Ørjan Berg, Runar Berg, Arild Berg og Patrick Berg i spisse, som fikk Kniksens hederspris for 2021.

Det fullbyrdet prisdrysset for den ferske seriemesteren Bodø/Glimt som altså stakk av med prisen for Årets spiller i Eliteserien (Patrick Berg), Årets trener i Eliteserien (Kjetil Knutsen) og Kniksens Hederspris (Familien Berg).

– For meg er vi bare en helt vanlig, ordinær familie. Det har ikke vært noe ekstra spesielt bortsett fra forventninger fra utenfra familien. Jeg synes så klart det er veldig stort, og det er stort å få være her å ta imot prisen på vegne av familien. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, det er veldig stort, sier Patrick Berg i sin takketale.

– Det kommer veldig brått på, sier Harald «Dutte» Berg.

Kniksens hederspris er oppkalt etter den tidligere Brann- og landslagsspilleren Roald «Kniksen» Jensen. Den deles årlig ut til en person eller et lag som i et enkelt år har gjort en helt spesiell prestasjon, eller som over tid har gjort en særlig fortjenestefull innsats i eller for norsk fotballen.

Det blir sett på som norsk fotballs høyeste utmerkelse.

Glimt gjorde rent bord

Patrick Berg styrte på sedvanlig vis midtbanen for Bodø/Glimt da de tok seriegull for andre sesong på rad. På 26 eliteseriekamper noterte han seg for tre scoringer og fem målgivende pasninger. Rekken med sterke prestasjoner gjorde ham også til årets beste spiller på VG-børsen.

Han endte til slutt med 6.12 på børsen. Nærmest var Viking-spiss Veton Berisha med 5.93.

I løpet av 2021 etablerte Berg seg også for alvor på det norske landslaget, og har også vært toneangivende under Europa-eventyret til Glimt. Berg slo Lillestrøms Thomas Lehne Olsen og Vikings Veton Berisha i kampen om prisen.

– Det er så klart motiverende og morsomt å få utmerkelser, men det viktigste er at vi har lyktes som klubb, sier midtbanespilleren til VG.

– I Glimt føler jeg at jeg kan utvikle meg hver eneste dag med den kulturen vi har, sier Berg, som ikke legger skjul på at han har ambisjoner:

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Hans sjef, Kjetil Knutsen, ble ikke overraskende kåret til Årets trener i Eliteserien.

Knutsen, som har vært koblet til trenerjobben i Rosenborg den siste tiden, fulgte opp den glimrende gullsesongen i 2020 med å forsvare seriegullet. De sterke prestasjonene med Bodø/Glimt førte til at han ble koblet til trenerjobber i både England, Skottland og Sverige.

Knutsen slo Lillestrøm-trener Geir Bakke, Molde-trener Erling Moe og Viking-duoen Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen i kampen om prisen. Knutsen vant prisen for tredje år på rad.

– Vi er veldig stolte av denne sesongen, og det klubben har lagt ned. Da er det utrolig gøy å få en pris for det arbeidet vi har lagt ned, sier Knutsen til VG.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Bratberg Lund årets spiller

I Toppserien vant Marit Bratberg Lund tilsvarende pris – «Årets spiller». Sandviken-spilleren hadde en strålende sesong for seriemesteren. Hun gikk blant annet til topps på NTBs spillerbørs for Toppserien. 24-åringen hadde over 20 målpoeng – 14 av dem målgivende pasninger.

Det var flest i ligaen.

Ikke verst for en vingback. Hun var også en del av en forsvarsrekke som slapp inn bare seks mål på 18 kamper og gikk ubeseiret gjennom sesongen.

ÅRETS SPILLER: Marit Bratberg Lund med beviset på at hun er «Årets spiller i Toppserien». Foto: Fredrik Hagen / NTB

Sandviken-trener Alexander Straus, som ledet bergensklubben til det suverene seriegullet i Toppserien, ble kåret til årets trener i Toppserien.

Ligamesteren ble også kåret til årets klubb i Toppserien.

Lillestrøm-spissen Thomas Lehne Olsen kom på annenplass i kampen om toppscorertittelen i Eliteserien, bare ett mål bak Molde-spiss Ohi Omoijuanfo. Men LSK-kapteinen, som ble tatt ut på landslaget for første gang i høst, fikk prisen for årets mål, men 26-målsmannen var ikke helt enig i prisen.

Rekdal «Årets trener»

HamKam var suverene i OBOS-ligaen og rykket opp med 21 seirer, seks uavgjort og tre tap på 30 kamper. De vant ligaen med elleve poengs margin ned til tabelltoer Aalesund, og skal i 2022 spille i Eliteserien. Det bidro sterkt til at Kjetil Rekdal ble kåret til Årets trener i OBOS-ligaen.

Rekdal slo Jerv-trener Arne Sandstø og Fredrikstad-trener Bjørn Johansen i kampen om prisen. HamKam ble også, ikke overraskende, kåret til årets klubb i OBOS-ligaen. OBOS-mesteren gjorde rent bord på Fotballfesten. HamKam-spiller Kristian Eriksen ble kåret til årets spiller i OBOS.

– Ja, man må vel kanskje si det er fortjent når man vinner såpass mye som man gjør. Det er ikke sånn at det er min fortjeneste, det er HamKam sin fortjeneste. Alle ledd i klubben har bidratt til at jeg kan hente den kulen her. Det er anerkjennelse for hele klubben HamKam, sier Rekdal til VG om prisen som ble delt ut av Morten Ramm og Bernt Hulsker.

– Det hadde jeg ikke trodd, sa Bernt Hulsker like før han annonserte vinneren.

De gode prestasjonene har blant annet gjort Kjetil Rekdal aktuell for Rosenborg. Dersom Rekdal ender opp på Lerkendal, får han kanskje se mer av dette fra Stefano Vecchia:

Fredag tok trønderne kontakt med HamKam og informerte om at Rekdal er av de aktuelle kandidatene til å ta over etter Åge Hareide, og Rekdal var i Trondheim for å snakke med Rosenborg-ledelsen. Han var imidlertid klar på at han ikke har pakket kofferten helt ennå.

– Det var et helt vanlig møte i arbeidslivet der du blir spurt om å presentere deg. Da legger du frem det, og så er det det som har skjedd. Ikke noe nytt å melde. De inviterte til en prat, og det tror jeg de fleste hadde takket ja til, sier han, og legger til at han kun «forholder seg til reelle ting».

Også på scenen ble Rekdal spurt om Rosenborg-koblingen. Programleder Jonas Bergh-Johnsen spurte om han ledet HamKam eller Rosenborg i Eliteserien.

– Jeg er HamKam-trener for øyeblikket, sa Rekdal med et smil.

Lillestrøm-keeper Mads Hedenstad Christiansen hadde en strålende sesong for Lillestrøm som med søndagens seier over Sandefjord sikret 4. plass i Eliteserien. U21-landslagsspilleren ble kåret til «Årets unge spiller i Eliteserien».

I faktaboksen lenger nede i saken får du se alle prisvinnerne så langt.

Lillestrøm-spiller Tobias Svendsen ble kåret til årets forbilde i norsk fotball for sin åpenhet rundt psykisk helse. Han ble møtt med stående applaus fra salen da han fikk prisen av tidligere statsminister Erna Solberg.