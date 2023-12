Sent i oktober ble det kjent at August Nyland, hovedtrener for MFK Kvinner, forlot Molde til fordel for toppserieklubben Lyn, hvor han skal gå inn som assistenttrener.

Torsdag kom nyheten om at Nylands assistent i MFK, Mariken Kleppe, forlater klubben. Kleppe har, i likhet med Nyland, signert for Lyn og vil gå inn som assistenttrener for toppserieklubben, skriver Lyn på sine nettsider. I tillegg til å være en del av støtteapparatet rundt a-laget, vil Kleppe også ha ansvaret for Lyns rekruttlag som spiller i 2. divisjon.