Det er dansk TV 2 og programmet Operation X som har sendt en dokumentar med «Hestemilliardærens hemmeligheter».

Andreas Helgstrand (46) har vært helt i verdenstoppen i ridegrenen dressur. Nå utelukkes han fra alle landslagsaktiviteter.

– Det er både ergerlig og trist hvis hestesporten på grunn av saker som denne forbindes med overgrep på hester, sier president i Dansk Ride Forbund, Jakob Blicher Ravnsbo, til dansk TV 2.

Helgstrand har etter programmene innrømmet at det er blitt utøvd vold mot hester hos Helgstrand Dressage.

OL-BRONSE: Andreas Helgstrand. Foto: DAVID HECKER / AFP / NTB

– Jeg har selvfølgelig vært sjokkert hele dagen over dette. For jeg hadde aldri sett at det var slik her. Og det skal rettes på, sier han til dansk TV 2.

Ikke desto mindre prøvde han å stoppe TV-kanalens dokumentar. Helgstrand måtte imidlertid gi seg etter at TV 2 hadde fått rett i to rettsinstanser. Han uttaler nå at det er okay at bildene vises.

– Vi tar på det kraftigste avstand fra den uakseptable ridning, treningsmetoder og behandling av hestene som programmene viser, heter det i en uttalelse fra det danske rytterforbundet.

Dokumentaren er laget ved hjelp av den journalistiske metoden som ofte kalles «wallraffing». En kvinnelig reporter jobbet en måned på gården til Helgstrand nær Aalborg. Hun har vært hestepasser og har i smug filmet metodene som har blitt brukt hos Helgstrand.

DRESSUR-RYTTER: Siril Helljesen - her fotografert under OL i London. Foto: Erik Johansen / NTB

Den tidligere norske OL-deltakeren Siril Helljesen er blant de nordmenn som har møtt Andreas Helgstrand:

– Som profesjonell trener og rytter har vi vært på felles arena flere ganger. Jeg ble sjokkert og skuffet over innholdet i dokumentaren. Dette er ridning og et syn på hestehold som jeg tar sterkt avstand fra.

– Hestevelferd står øverst på agendaen for egen ridning og innen mitt virke som trener, og er også en av grunnverdiene for Norges Rytterforbund.

Det bekrefter rytterforbundets sportssjef Nina Johnsen:

– Vi tar sterkt avstand fra all mishandling av hest. Det er en av grunnverdiene våre. Det er viktig å sette hestevelferd på dagsorden i alle ledd av organisasjonen. Vi samarbeider også mye med de andre nordiske landene om dette.

Den danske landslagsrytteren Carina Cassøe Krüth maner på Instagram til et internt oppgjør.

– Det er helt sikkert nødvendig med en kulturendring og få rettet opp hvordan man ser på utdanning og trening av hester generelt. Når alt dette er skrevet, så bør alle ryttere reflektere over hvordan vi rir og trener i det daglige.