Diggins fortsetter den gode formen på distanserennene. Søndag tok hun sin andre strake seier på 10 kilometer fri teknikk.

Heidi Weng var nærmest og endte i mål 23 sekunder bak. Den norske kvinnen måtte ta til tårene etter prestasjonen.

– Akkurat nå kjenner jeg at jeg blir litt rørt. Det har blitt litt tungt de siste fire årene. Jeg hadde ikke helt troen på dette, men jeg bestemte meg for å tenke at jeg er god nok, sier Weng til Viaplay.

Weng har slitt med krystallsyke og hjernerystelse de siste årene, og fikk hjelp på Sunnaas sykehus.

– Jeg visste ikke at jeg skulle begynne å gråte nå. Jeg så mørkt på alt som var for ett og et halvt år siden, men så klarte jeg å gå som Jessica og tenkte: «hva skjer nå». Det er helt utrolig.

Verre gikk det for de svenske kvinnene.

– Så kollektivt svakt som svenskene har gått her, skal absolutt ikke skje, sier Viaplay-kommentator Jørn Sundby.

«Totalt svensk fiasko», skriver Expressen.

«Svensk mareritt i Östersund – sjanseløse», skriver Aftonbladet.

Ebba Andersson ble beste svenske på niendeplass. Det er hennes dårligste distanseplassering siden OL i 2022, da hun ble nummer 10 på skiatlon.

Frida Karlsson ble nummer 23, og gikk dermed sitt dårligste distanseløp i karrieren. Hun har aldri blitt dårligere enn nummer 19 i et distanserenn. Det skjedde i 2019.

BLEMME: Frida Karlsson slet ordentlig på hjemmebane søndag. Foto: Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

De norske ekspertene spekulerer i om det svenske smøreteamet bommet.

Det mener de svenske kvinnene.

– Jeg er bare forbannet. Jeg tror nok at det er mer opprør innvendig enn jeg viser utad akkurat nå. Det lykkes ikke med skiene i dag. Slik er det, men i dag var det et ganske stort steg tilbake, sier Andersson til svenske Viaplay.

Karlsson har vært ute med coronasykdom. Dette var det første rennet hun gikk etter sykdommen.

– Jeg har aldri gått så dårlig på ski. Og jeg tror ikke vi har hatt konkurranseski, og jeg har en dårlig kropp. Dårlig kropp og dårlig ski, da går det nedover, sier Karlsson til Aftonbladet.

Smøresjef Svanebo hadde troen på skiene.

– Vi tror på det vi leverer ut, men beviselig er det ikke nok, sier Svanebo til samme avis.

SINNA: Ebba Andersson etter niendeplassen på hjemmebane i Östersund. Foto: Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

Slik gikk det for de andre norske kvinnene:

Anne Kjersti Kalvå ble nummer syv, og Lotta Udnes Weng ble nummer 12.

Margrethe Bergane ble nummer 19 og Kristine Austgulen Fosnæs ble nummer 21.