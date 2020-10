Sent selvmål sørget for en etterlengtet opptur for Molde

Brann - Molde 1–2

To mål på to minutter i første omgang så lenge ut til å bli kampens eneste nettkjenninger, men Ruben Kristiansens selvmål i sluttminuttene sørget for at Molde fikk sin revansje etter at mesterligadrømmen røk i midtuken mot Ferencváros.

Dermed tok Molde tilbake annenplassen med sine 37 poeng. Det er før Rosenborg og Odd, som er lagene bak dem, barker sammen til duell senere søndag kveld. De står begge med 35 poeng. Brann ligger på 11.-plass med 23 poeng, og må fortsatte vente på sin første hjemmeseier siden de valset over Sandefjord i juli. Det er gått seks hjemmekamper siden den gang.

Bamba i fokus

Daouda Bamba kunne gitt bergenserne en drømmestart da han kom alene med Andreas Linde i Molde-buret. Ivorianeren var plutselig alene med Andreas Linde i Molde-buret, men klarte ikke overliste sisteskansen.

Det skulle straffe seg. Like etter bredsidet Eirik Hestad inn ballen i vinkelen etter flott forarbeid av Ohi Omoijuanfo. En revansjesugen Bamba kvitterte imidlertid kjapt. Fredrik Haugen tok på seg rollen som servitør med en krempasning mot Brann-spissen, som denne gang var iskald da han ekspederte ballen i mål.

Selvmål

Molde var det førende laget, men stort mer skjedde det ikke i det som utviklet seg til å bli en tam første omgang på Brann Stadion.

– Jeg ønsker meg mer gjennombruddshissighet og innlegg på siste tredel, var Molde-trener Erling Moes dom til Eurosport i pausen.

Ohi burde gitt Molde ledelsen da han fikk stå alene på blank kasse med 20 minutter igjen å spille, men spissen klarte ikke å styre headingen mot mål.

Fem minutter før full tid falt avgjørelsen da Etzaz Hussains innlegg fant Ruben Kristiansen, som satte ballen i eget nett. Like etter var Molde nære på å øke til 1-3, men metallet sto i veien.

Neste kamp for Brann er bortemøtet med Mjøndalen, mens Molde tar imot suverene Bodø/Glimt.

