Hareide støtter UEFA om Pride-markeringer: – Jeg syns ikke idretten skal brukes til det

– Det handler ikke om Pride i det hele tatt. Det handler om hva fotballen og idretten skal brukes til. Det har vært alt i fra boikott av Qatar, så har det vært Pride, så har det vært Black Lives Matter, sier Hareide til VG etter intervjuene med trønderavisene Adressa og Nidaros torsdag.

Tyskland ville lyse opp Allianz Arena i regnbuens farger under onsdagens EM-kamp mellom Tyskland og Ungarn. UEFA sa nei. Landslagstrener Ståle Solbakken og fotballforbundet gikk hardt ut mot UEFA for å være redd for å legge seg ut med maktpersoner i Ungarn.

– UEFA kjemper om å unngå det å ta stilling til slikt og ha idretten som en tumleplass. Jeg syns ikke idretten skal brukes til å framføre det. Det er parader over alt og det er fint, men i fotballens verden... Det er greit å markere, men det syns jeg ikke er nødvendig. Jeg syns vi burde holde fotballen ren. Jeg syns vi burde finne ut hvordan vi ikke skal bruke idretten til en propaganda for hva som helst, sier Hareide ifølge Nidaros.

Regnbuefargene skulle være en reaksjon på at den ungarske nasjonalforsamling nylig la ned forbud mot «promotering av homofili» overfor mindreårige.

– Det som gjorde meg ettertenksom var da jeg så en EM-kamp hvor det ene laget gikk ned på kne, det andre laget sto. Da er det ikke noen retningslinjer fra UEFA på hva fotballen skal brukes til og hva man skal ta stilling til, sier Hareide til VG.

Hareide understreker at det ikke er én spesiell markering, men politiske markeringer generelt, som Black Lives Matter, Pride eller Qatar-markeringer.

– Pride i seg selv er positivt. Det handler om idretten skal være en arena for å markedsføre det eller ikke.

– Mange mener at det er snakk om menneskerettigheter og ikke politikk?

– De har nok et poeng, men det er et budskap. Da må UEFA ta stilling til det. Jeg har ikke noe imot at budskapet blir fremmet, men man ha retningslinjer for hvilke budskap som skal fremmes.

– Men om man legger fotball-VM til Qatar... er ikke det politikk på et vis?

– Det er jo bestemt av FIFA i forkant. Da må UEFA ta stilling til dette før man legger VM til boikott. Å boikotte et VM vil gå utover enhver fotballspiller i Norge. Det er jo penger som blir strødd utover Norges land. Det vil jo komme noe godt ut av det. Det vil ikke hjelpe på rettighetene til arbeiderne i Qatar. Det burde de sett i forkant, mener Hareide, og fortsetter:

– Det har nettopp vært VM i Russland. I Danmark var det snakk om boikott av VM fordi det var i Russland. Snart skal OL arrangeres i Beijing. Hva da? Vi må ha noen retningslinjer for politiske budskap. Idretten trenger noen retningslinjer for hva UEFA skal brukes til. Jeg tror ikke folk har noe problem med å forstå at folk støtter saker som Pride, Black Lives Matter eller menneskerettigheter i Qatar.

– Enkelte mener at slik utspill kan gjøre det vanskeligere for folk å stå frem som homofil i en fotballgarderobe. Hva tenker du om det?

– Hvis noen hadde stått frem, hvordan tror folk at vi hadde behandlet dem? Vi hadde behandlet dem som alle andre. Jeg har aldri brydd meg om legning, religion eller noe annet. Jeg er opptatt av å ha gode fotballspillere. Det blir så lett å se den veien, sier Hareide.

En publikummer stormet banen med regnbueflagget hevet over hodet foran kampen mellom Tyskland og Ungarn. Han ble kjapt geleidet vekk av vaktene:

Han har tidligere vært landslagstrener i både Norge og Danmark. Han understreker at han personlig støtter Pride-markeringen. Det er fotballen som arena for markeringer han er skeptisk til.

– Det er ikke nødvendig. Idretten aksepterer alle typer mennesker i seg selv. Husk at vi lærer om gode relasjoner til mennesker tidlig, allerede fra vi begynner som gutte- og jentespiller som sju år. Det er viktig. Når man er ti år er det ingen som spør hvem han er, hva slags religion man har eller hvem faren er. Skal en tiåring spørre hva regnbue-bindet betyr? Jo, det betyr at alle skal være glad i hverandre. Det er vi likevel! Idretten har vært en arena der folk er unødvendig, sier 67-åringen til Nidaros.

Hareides utspill møter motbør.

– Nei, vet du hva Hareide! Her har uttaler du deg om noe du ikke har peiling på. Jeg foreslår at du setter deg inn i hvilke verdier vi skal ha i fotballen. Homofili har vært tabu så lenge. Å kalle det propaganda og politikk? Jeg er skuffet, skriver Brann-supporter og ressursperson i Norsk Supporterallianse, Gjert Moldestad.

Barcelona-proff og landslagsspiller Caroline Graham Hansen var en av spillerne som reagerte sterkt på UEFAs nei til regnbuefarger.

– Dette er ikke en politisk kamp. Dette er en menneskerettighetskamp. Så jeg mener det er viktig å bruke stemmen min mot dem som sitter med makten når de velger å ta den enkle veien ut, sa Hansen til VG tirsdag.

Hareide mener regnbueflagg på fotballtribunen og som kapteinsbind ikke er nødvendig.

– Hvis samfunnet har et problem med legninger, bør de ikke bruke fotballen til å fremme det. Da kan de bruke sine egne kampanjer til det om de ikke blir sett og hørt. De får mye spalteplass i mediene. Fotballen må stilling til hva den skal brukes til, med hensyn til markedsføring, kampanjer eller politisk budskap, sier Hareide til trøndermediene og understeker at i private sammenhenger må folk gjerne uttrykke sin støtte til Pride og andre politiske saker.

Tyskland-Ungarn endte 2–2. Ungarn er ute av EM. Tyskland er klare for åttedelsfinale mot England.