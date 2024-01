Erling Braut Haaland er blitt deleier i et privatfly kort etter at han solgte sitt forrige fly, melder Finansavisen.

Avisen forteller at Haalands selskap, Sola M600, har kjøpt et fly av typen Pilatus PC-12. Flyet beskrives som «luftens Swiss army knife» og er utstyrt med seks businessklasseseter.

– I Assistair liker vi å sammenligne flyet med en Mercedes Geländewagen AMG63. Det har en luksuriøs kabin designet av BMW og en topp moderne cockpit. Flyet er perfekt for familier eller forretningsfolk, sier flymegler Carl-Christian Gunnestad til Finansavisen.

Haaland hadde tidligere et privatfly av typen Piper M600, som ble solgt på slutten av fjoråret. Haaland og hans far, Alfie Haaland, eier 37,5 prosent av selskapet Sola M600.

Det nye flyet er en 2014-modell og har en pris på mellom 50 og 70 millioner kroner, avhengig av utstyr og konfigurasjon.

– Det er veldig fordelaktig med et turbopropellfly på kortbanenettet. Med et lavt miljøavtrykk kan en PC-12 lande på over 21.000 flyplasser i verden, sier Gunnestad.

Haaland har ofte reist i privatfly til Norge i forbindelse med landslagsoppdrag for å få en mer komfortabel og lettvint reise.