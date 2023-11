Kavli skal dele ut penger til 14 lokale saker nominert fram av folket. Kriteriene er at det skal være en «hjertesak» som gjør en stor forskjell i sitt lokalsamfunn.

Basketballklubben Molde jazzers er blant vinnerne, som denne uka fikk 35.000 kroner.

«Molde jazzers er en annerledes basketball-lag. I tillegg til å være et lag, gjennomfører de SFO-basket som et gratis tilbud, og også basket for flyktninger. De har også åpen hall på fredager for all ungdom, og deler ut basketball-kurver til flere skoler», skriver Kavli.

Også Brukerstyrt senter Møre og Romsdal fikk 35.000 kroner fra Kavli denne uka.