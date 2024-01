Ingeborg Synstnes Hole fra Åndalsnes IF tok to førsteplasser i helgas norgescuprenn i langrenn for juniorer på Lygna skisenter.

I lørdagens 10-kilometer var det kun én konkurrent som var under minuttet bak den suverene raumaværingen. Ida Brakstad Orset fra Molde og Omegn IF ble nummer ti. Synstnes Hole var også best på søndagens 5-kilometer. I fredagens sprint ble det exit i semifinalen.

Linus Engdahl fra Torvikbukt IL tok tredjeplass på sprinten i M19/20.

Emil Aslaksen Røed fra MOI ble nummer ni i M18-finalen.

Totalt deltok åtte lokale utøvere i helgas renn:

Ane Kristine Bergset, Osmarka IL.

Ingeborg Synstnes Hole, Åndalsnes IF.

Linn Farstad, Molde og Omegn IF.

Ida Brakstad. Orset, Molde og Omegn IF.

Lucas Tokle Avanue, Åndalsnes IF.

Ola Gjøen Megård, Molde og Omegn IF.

Emil Aslaksen Røed, Molde og Omegn IF.

Linus Engdahl, Torvikbukt IL.

Du finner alle resultatene på skiforbundet.no.