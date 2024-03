Fem personer fikk nylig heder under «Den Blå-Hvite Orden» på Aker stadion. Dette er en årlig ridderaften der spillere, ansatte og frivillige blir hedret for sportslige prestasjoner eller lang tjeneste. Arrangementet er åpent for innehavere av blåhvit orden, æresmedlemmer og hovedstyret. 63 deltakere var til stede.

Emil Varhaugvik Breivik og Magnus Retsius Grødem ble tildelt «sportslig bronse», det vil si at de har passert 100 offisielle kamper for Molde Fotballklubb. Eirik Hestad ble tildelt sportslig gull etter 200 kamper. 150 kamper gir sportslig sølv.

I årsmeldinga ligger også et forslag til endring i statuttene slik at «Den Blå-Hvite Orden» fra 2023 vil omfatte klubbens A-lag for kvinner i tillegg til A-laget for menn.