– Spør du meg, så er jeg nølende til å spille mot Israel, med tanke på hva som skjer på Gaza, og hva de har gjort mot kvinner, barn og andre uskyldige sivile. Det skal ikke skje at vi må spille denne kampen, spør du meg, men vi må spille ettersom konsekvensene kan bli så store, sa Hareide til den islandske avisen Visir for noen uker siden.

– Du har kommentert krigen i Israel, og du har snakket om ting som du ikke vet noe om. Angrer du på dine kommentarer? Israel har vært offer for en massakre, og du har tatt et politisk ståsted, sa en israelsk journalist, skriver danske tipsbladet.dk .

– Der jeg kommer fra er det ytringsfrihet. Noen ganger går det galt i oversettelsene. Jeg er veldig interessert i politikk og vil at det skal være fred. Jeg kommer fra et fredfylt land, og jeg har ikke valgt noe side i denne saken. Det handler mer om at jeg er trist over det som foregår. Jeg har ikke noe imot Israel, svarte Hareide.