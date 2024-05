Den britiske milliardæren Sir Jim Ratcliffe raser mot rot og uorden hos Manchester United og ber i en e-post klubben om å heve standarden.

Etter å ha tilbrakt to dager på Old Trafford og treningsanlegget på Carrington skal Ratcliffe ha blitt negativt overrasket over hvor uryddig det var.

– Mange steder ble jeg møtt av rot og uorden, skriver han i e-posten, som The Athletic har fått tilgang til.

– Spesielt IT-avdelingen var ærlig talt en skam, og garderoben til U18- og U21-lagene var ikke noe bedre, står det videre, gjengitt av The Athletic.

71-åringen advarer om at det er uakseptabelt for en toppklubb å ikke opprettholde det høyeste nivå av renslighet og orden. Han mener det gir et dårlig inntrykk for besøkende.

Ifølge The Athletic skal flere ansatte ha blitt sjokkert over e-posten fra Ratcliffe, men mens noen anså tilbakemeldingen som fornærmende, mente andre at kritikken var på sin plass for å luke ut unnasluntrere i klubben.

INEOS-eieren kjøpte en andel på 27,7 prosent i Manchester United i en avtale verdt over 13 milliarder kroner. Selskapet går nå for store strukturelle endringer utenfor banen i Manchester United.