Se løpet i videoen over.

– Jeg var langt nede i vinter. Mest på grunn av usikkerhet og frustrasjon rundt å ikke bli frisk fra skaden jeg hadde. Å da være i den situasjonen jeg er i nå er fantastisk, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK, etter at han sesongdebuterte lørdag på en engelsk mil i et stjernespekket felt.

Ingebrigtsen løp inn til 2.-plass med tiden 3:45.60 – 26 hundredeler bak vinneren Josh Kerr (26).

Etter løpet åpnet han opp om en tøff vinter preget av mørke tanker.

– I en sånn mørk tid som det frykter jo man det verste. Man vet ikke hvilket nivå man kommer tilbake på, fortsetter han.

– Å trene hver dag uten noe som helst antydning til bedring er ganske brutalt. I hvert fall når man går fire måneder gjennom det.

Derfor var gleden stor for 23-åringen etter å ha fått positive svar i sitt første løp for sesongen.

– Om dette er resultatet jeg får nå og er det jeg skal bygge videre på, er det ganske sykt, sier han om eget løp.

I løpet møtte han to av sine argeste konkurrenter. I tillegg til Kerr, stilte også Jake Wightman til start. Dermed var Ingebrigtsens overmenn fra VM på 1500 meter i 2022 (Wightman) og 2023 (Kerr) til start. Begge mesterskapene endte med sølv til Sandnes-løperen.

Josh Kerr Pers på engelsk mil: 3:48.87 fra 2022.

Da Kerr ble verdensmester i 2023, var det den første gangen briten slo Jakob Ingebrigtsen noensinne. Lørdag klarte han det for andre gang. Amerikanske Yared Nuguse ble nummer tre.

– Det føltes som forventet, jeg sprang fortere enn forventet kanskje. For bare noen måneder siden var det ganske uvisst om jeg skulle stille til start her. Det er utrolig digg å være på plass, og det kult at vi får et sånt løp allerede i det første løpet, sier Ingebrigtsen.

Sist Jakob Ingebrigtsen løp distansen i 2022, løp han inn til tiden 3:43.73. Det var seks tideler fra verdensrekorden.

Jake Wightman Pers på engelsk mil: 3:50.30 fra 2022.

Begge har vært i ordkrig med den olympiske mesteren fra Sandnes. Etter målgang fortsatte meldingen fra Ingebrigtsens side.

– Absolutt ikke. Jeg håpte at det skulle skje, i og med at han var så tøff i trynet. Da gjelder det å ikke feige ut når det gjelder. Jeg tror vi kommer til å ha en spennende sommer. Om dette er starten, tror jeg dette kan bli ganske bra, svarte Ingebrigtsen på spørsmål om han var overrasket over at nettopp Kerr gikk til topps.

Kommende torsdag er det Bislett Games i Oslo. Der stiller Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås til start på 1500 meter. Dit skal ikke Josh Kerr.

Sesongens to store høydepunkt er EM i Roma og OL i Paris.