Torsdag endte E-cupsesongen for de norske lagene da Molde ble slått ut av conferenceligaen av belgiske Brugge. Men hjemmeseieren over det belgiske laget i første kamp sikret at Norge blir en topp 15-nasjon på Det europeiske fotballforbundets (Uefa) nasjonale klubbkoeffisienter.

Det innebærer en økning fra fire til fem plasser i europacupkvalifiseringene. Ikke minst får man en endring der to lag går inn i mesterligakvalifiseringen. Slik ser det ut for nasjonene som ligger på 13.- til 15.-plass på Uefa-rankingen:

* To lag i mesterligakvalifiseringen (seriemester og 2.-plass i ligaen)

* Ett lag i europaligakvalifiseringen (cupvinner)

* To lag i conferenceligakvalifiseringen (3.- og 4.-plass i ligaen)

Gjev mulighet

Norge holder i skrivende stund 14.-plassen på koeffisienttabellen, men kan i teorien passeres av Hellas. Både PAOK og Olympiakos er videre til kvartfinalene, og skulle begge lag avansere derfra, ser det lyst ut med greske øyne.

– Vi ser jo at 14.-plassen er helt utrolig mulig, stråler Leif Øverland, direktør i Norsk Toppfotball (NTF), til NTB.

Han venter en svært spennende april og sier han håper at det hele er avklart når kvartfinalene er over.

– De (PAOK og Olympiakos) skal ha stang inn for å gå forbi oss. Men alt kan skje i fotball.

Forskjellen på 14.- og 15.-plass er langt fra uvesentlig. 14.-plassen innebærer at seriemesteren går rett til mesterligakvalifiseringens 4. og siste runde. Med 15.-plass vil begge lag starte i 2. kvalifiseringsrunde, henholdsvis på mesterruten og ligaruten.

Bratt klatring

Ikke siden 2005 har Norge hatt to klubber med i mesterligakvalifiseringen i samme sesong. Den gang gikk Rosenborg inn i gruppespillet, mens Vålerenga røk ut på straffer i aller siste kvalifiseringsrunde.

Da Øverland overtok som administrerende direktør i NTF i 2023, var Norge på 26.-plass på Uefas ligaranking. Klatringen oppover på listen har gått fortere enn forventet.

– Man er jo litt norske (i tankegangen) og har ikke helt trodd på at verken 14.- eller 15.-plass har vært mulig. Jeg er overrasket selv. Men vi har et strategisk mål om topp 14 innen 2028. Og så kan det skje allerede nå, sier han.

– Dette preger jo alle oss som jobber med norsk toppfotball. Det er litt «oi» at denne utviklingen faktisk har skjedd. Det er utrolig gøy, legger Øverland til.

– Ti-tolv klubber må ha Europa-ambisjoner

Ettersom den norske sesongen spilles vår-høst, er det altså den kommende sesongen som avgjør hvilke lag som skal spille i Europa i 2025/26.

Med fem E-cupplasser å kjempe om mener Øverland at flere norske klubber må heve ambisjonene.

– Jeg har sagt til ledere i eliteserieklubbene at nå må ti-tolv av dere ha ambisjon om Europa. Da må man tenke slik både i spillerlogistikken og i det å få med hele klubben og samfunnet rundt på at det er mulig. Vi må ha flere med enn de to store lokomotivene våre, Molde og Bodø/Glimt. Og det skjer noe vesentlig annerledes ved å få det femte laget inn, det er det ikke tvil om, sier NTF-direktøren.

Kommende høst skal Bodø/Glimt spille mesterligakvalifisering, mens Molde går inn i europaligakvalifiseringen og Brann og Tromsø i conferenceligakvalifiseringen.