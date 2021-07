Kristiansund stoppet Sandefjords seiersrekke: – Ekstremt surt

Da spissene ikke fikk ballen i mål, stod forsvarsspiller Christoffer Aasbak fram for Kristiansund. Etter kaos i boksen landet ballen i beina hans, og venstrebacken avsluttet via Sander Moen Foss og i mål.

Det ble vendepunktet som sikret KBK tre poeng, og satte en effektiv stopper for Sandefjords sterke seiersrekke. Bortelaget kom nemlig til kampen som et av Eliteseriens største formlag med fem seire på de siste seks kampene.

– En god prestasjon i dag. Vi er solide gjennom hele kampen, og slipper inn lite sjanser mot. Det er deilig å stå igjen med en fortjent seier, sier KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport.

Statistikken talte mot Sandefjord i Kristiansund. De har nemlig aldri vunnet på Kristiansund Stadion. Tallenes tale er faktisk ganske stygg, Sandefjord har kun fått med seg poeng en eneste gang på seks turer til Kristiansund. Det var helt tilbake i 2014, da det endte 1–1. Heller ikke i dag skulle trenden snus.

For som historien tilsa var det KBK som kom best i gang. Olaus Skarsem, som var livlig gjennom hele kampen for KBK, startet angrepet. Foran mål fikk Snorre Strand Nilsen en strålende mulighet, men traff ikke skikkelig på avslutningen fra kort hold. Dermed klarte Jacob Storevik å redde, men returen landet i beina til Willumsson. Han kunne enkelt sette ballen i nettet, men ble avvinket for offside.

Like etter var Skarsem på ferd igjen, og slo et perfekt innlegg til Willumsson. Spissen fikk sjansen på nytt, men denne gangen reddet Storevik avslutningen mesterlig.

Til slutt løsnet det da Aasbak fikk pirket ballen over streken, før Liridon Kalludra snappet en fryktelig feilpasning foran Sandefjords boks på tampen, og forsøkte å trille ballen videre til Flamur Kastrati. Pasningen ble løpt i eget mål Jørgen Kili Fjeldskår, og sørget for en sterk KBK-seier.

– Det er ekstremt surt, men det var kanskje det beste laget som vant fortjent, sier Sandefjord-keeper Jacob Storevik til Eurosport etter kampen.