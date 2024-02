Oppdateres.

Det skriver Becker på sosiale medier.

– Jeg ønsker å opplyse om at jeg slutter som trener for Holger Rune med umiddelbar effekt, skriver tyskeren på X.

Trenerlegenden forklarer at hans profesjonelle og private ansvar ikke gir han nok tid til Rune.

– Vi startet dette samarbeidet med målet om å nå ATP-finalene i fjor, men nå har jeg realisert at for at dette skal bli suksessfullt, må jeg være mye mer tilgjengelig for Holger enn jeg kan.

– Jeg kan ikke gi Holger det han trenger nå. Jeg ønsker ham alt det beste og jeg kommer alltid til å være hans nummer én-fan. Jeg setter pris på reisen sammen, avslutter han.