Andrine Schøn Outzen flytter hjem til Molde og skal spille for MFK i 2024. Det bekrefter Molde Fotballklubb lørdag.

25-åringen har i løpet av de siste årene spilt nærmere 100 kamper for Øvrevoll Hosle i 1. divisjon og NM, siden hun forlot Molde sommeren 2019.

Nå skal Outzen kjempe om opprykk til 1. divisjon med barndomsklubben. Fra før har hun spilt over 100 A-lagskamper for Molde.

– Grunnen til at jeg har valgt å komme tilbake er et ønske om å flytte hjem igjen, samtidig som jeg har lyst å være en del av satsingen som skjer i MFK og ikke minst spille om et etterlengtet opprykk. Vi var nære på sist jeg var her, og nå har jeg enda større tro på at det vil skje med tanke på utviklingen som har skjedd i klubben, sier Outzen i en pressemelding fra MFK.

– Vi er svært glade for å presentere Andrine som ny spiller på laget. At vi kan hente lokale spillere tilbake til Molde fra et høyere nivå og tilby et attraktivt tilbud her, viser stegene vi har tatt og hvilke ambisjoner klubben har med satsingen - dette blir meget bra, sier leder for kvinnefotball i MFK, Erlend Holmlund.

Outzen er med når laget møtes til årets første trening på mandag. Jack Majgaard Jensen er kvinnelagets nye hovedtrener. Laget reiser til Spania på treningsleir seinere i uka.