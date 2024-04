Det likte egypteren dårlig.

Jürgen Klopp valgte å benke sin største stjerne fra start mot West Ham. Og selv da Liverpool havnet under og trengte mål ble Salah sittende på sidelinjen.

Først med et snaut kvarter igjen å spille, da Liverpool allerede hadde snudd kampen til 2–1, vinket Liverpool-sjefen til seg Salah.

Men før 31-åringen rakk å sette føttene inn på gresset på London Stadium utlignet West Ham til 2–2.

Hva diskusjonen handlet om er uvisst, men repriser av situasjonen viste en meget frustrert Salah som veivet med armene mot sin egen sjef og ble dyttet tilbake av medspillerne.

Klopp spaserte rolig vekk fra situasjonen. Han vil ikke fortelle hva som ble sagt mellom de to:

– Vi har allerede snakket om det i garderoben. Vi er ferdige med det, sier Klopp til TNT Sports.

UENIGE: Mohamed Salah var svært frustrert i en uoverensstemmelse med egen sjef. Foto: John Sibley / Reuters / NTB

– Det er ikke bra å se i det hele tatt. Du har to personer som er like viktige for klubben, sier tidligere Liverpool-spiller Stephen Warnock i BBC Radio 5.

– Når Salah blir presset litt ut, liker han det ikke - det er et slag mellom to store egoer, fortsetter Warnock.

Foto: ANDREW BOYERS / Reuters / NTB Stephen Warnock Tidligere England- og Liverpool-forsvarsspiller

Selv med målgarantisten Salah inne de siste minuttene maktet ikke Liverpool og slå tilbake enda en gang.

Salah stormet rett i garderoben ved kampslutt.

– Der røk pokalen, Jürgen Klopp, utbrøt Viaplays kommentator Andreas Toft idet sluttsignalet gikk.

Resultatet gjør at Liverpool taper to nye poeng i tittelduellen med Manchester City og Arsenal. Nå er det to poeng opp til ligaleder Arsenal som har én kamp mindre spilt.

– Vi er i en veldig, veldig vanskelig posisjon, sier Cody Gakpo til TNT.

– Det kommer til å bli vanskelig (å vinne). Ikke umulig, men velidg, veldig vanskelig.

Test VGs tittelkalkulator her!

Liverpool var det beste laget i en tam og sjansefattig første omgang, og så lenge ut til å ha grei kontroll, men det var før de fikk en real kalddusj to minutter før hvilen da Jarrod Bowen steg til værs på et innlegg fra Mohammed Kudus.

Over i andre omgang gikk Liverpool ut i et helt annet tempo og fikk en pangstart på omgangen da Andy Robertson utlignet til 1–1.

Så, etter halvspilt omgang, var kampen snudd da West Ham-forsvaret var uheldig og klønet det til. Et skudd fra Cody Gakpo var innom både én, to og tre West Ham-spillere før ballen landet i nettmaskene til 2–1.

Da skulle Liverpool bare ro i land tre poeng.

Michail Antonio ville det annerledes og styrte inn 2–2 med et elegant hodestøt utenfor Alissons rekkevidde.