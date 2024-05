De norske håndballgutta har lagt EM-skuffelsen bak seg. Den gode OL-kvalifiseringen i mars ble fulgt opp torsdag kveld. Norge satte farten opp fra start og så seg aldri tilbake.

Alexander Blonz førte an i fartsfesten med 11 mål på bare 13 skudd.

– Det sier litt om det nivået han har. Han scorer på bestilling, mener Tobias Grøndahl.

– Gøy, sier Blonz selv til VG.

DAGENS MANN: Alexander Blonz fikk bestemannsprisen i Jordal Amfi. Foto: Terje Pedersen / NTB

Venstrekanten leverte til sammen 49 mål i EM og OL-kvaliken, og fortsatte scoringsfesten på hjemmebane. 24-åringen har blomstret etter overgangen fra ungarske Szeged til danske GOG denne sesongen.

– Forskjellen er at jeg har fått spille mye mer. Selvtilliten er en annen når du spiller 60 minutter i kampene for klubblaget, sier Blonz.

2717 tilskuere i Jordal Amfi fikk se kanten fra Stavanger herje med også OL-klare Kroatia. På motsatt kant kan fulgte Kristian Bjørnsen opp med syv mål. Gjestene klarte aldri å følge med på de norske kontringene.

Kantspillerne scoret 18 mål til sammen.

– Når vi scorer så mye så pleier det å gi seier, mener Alexander Blonz.

GOD OL-SØKNAD: Simen Lyse. Foto: Terje Pedersen / NTB

Keeper Torbjørn Bergerud, forsvarssjef Christian O’Sullivan og sentrale Sander Sagosen leverte alle en god kamp. Mens Kolstad-kometen Simen Lyse leverte en god søknad om en av de 14 plassene i OL-troppen.

24-åringen scoret fem mål.

– Jeg synes det det var en fin håndballkamp og laget, sier Lyse til VG.

– Han er virkelig med og kjemper om en plass i OL-troppen, mener Ida Alstad, TV 2-ekspert og tidligere OL-vinner.

Norges mål Vis mer ↓ Alexander Blonz 11, Kristian Bjørnsen 7, Simen Lyse 5, Sander Sagosen 4, Thomas Solstad 3, Petter Øverby 2.

Simen Lyse mesterskapsdebuterte med for mange bom under EM i januar. Men scoret 13 mål på tre kamper da Norge kvalifiserte seg til OL i mars, og har imponert med 58 mål for Kolstad i Champions League.

– Det nærmer seg. Det gjør det. Men det er lite tropp som skal med dit. Jeg må bare det jeg har gjort hittil. Så (Jonas) Wille er nødt til å ta meg ut, sier trønderen.

Nøkkelspiller Harald Reinkind ble hvilt med akillesproblemer. Han skal heller ikke brukes de neste dagene. Gabriel Setterblom og Magnus Søndenå fikk sjansen til å vise seg frem på en høyreback der OL-forfallene har rent inn de siste ukene.

Men ingen av dem overbeviste stort.

Det første møtet med Kroatia siden dramaet i den tapte EM-semifinalen for fire år siden. Det var foreløpig siste gang i medaljekampen for både Norge og Kroatia.

Sjekk VGs guide til OL-håndballen!

Norge fortsetter Gjensidige Cup mot Danmark – uten storstjernen Mikkel Hansen – lørdag. Søndag er Argentina motstander i Jordal Amfi.

Begge nasjoner er i Norges OL-gruppe til sommeren.