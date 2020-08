Northug får støtte fra broren: – Kom hjem nå

«Min bror er velkommen til meg uansett. Kom hjem en tur nå, og ta deg noen måneder til å lufte hodet. Kanskje trenger du flere», skriver Tomas Northug på Instagram.

Petter Northug ble stoppet i 168 kilometer i timen i en 110-sone på E6 i Ullensaker fredag. Han mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand, og det er tatt blodprøve. Hjemme hos ham ble det funnet kokain, bekreftet skistjernen fredag.

Det er andre gang Northug havner i problemer med politiet etter en biltur. I 2014 ble han dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for fyllekjøring etter å ha kræsjet bilen sin i Trondheim.

Northug har nå status som siktet.

– Når det blir tatt blodprøve av sjåføren, og førerkort blir beslaglagt, utløser det rettigheter, og det må tas ut en siktelse, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til NTB.

Northug meldte om hendelsen selv i et innlegg på Instagram:

«Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort.»

Northug ble ikke fengslet etter hendelsen.

– Sjåføren ble dimittert etter at nødvendige prøver og ransakingen var over, sier Sandberg.

Politiet venter nå på svar på blodprøven.

Advokat Halvard Helle, som er Northugs forsvarer, vil ikke kommentere saken.

– Jeg viser til uttalelsen fra Northug på Instagram og Facebook, sier Helle til NTB.