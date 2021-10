Her kan du se Berg forlate Drammen og høre siste nytt om kneet hans:

Berg kom gående rolig med en skinne rundt kneet etter kampen. Han var ikke tilgjengelig for intervju, men opplyste til VG at «det går fint» på vei ut Marienlyst.

Trener Kjetil Knutsen forteller at flere spillere var usikre før kampen på grunn av sykdom, blant dem Berg. Om skaden til midtbanejuvelen sier han at omfanget er uavklart.

Det skjer bare tre dager før den regjerende seriemesteren fra Nord-Norge møter Molde til en form for seriefinale på Aker Stadion. Der kan Glimt bli nødt til å klare seg uten Patrick Berg som måtte forlate banen etter bare 25 minutter.

Det startet bra med en verdensklassescoring av Ola Solbakken (23), men i andre omgang utlignet Kreshnik Krasniqi (20) for Strømsgodset – via foten til Glimt-stopper Brede Moe (29).

– Det er surt å ikke sitte igjen med tre poeng. Vi klarer ikke helt å drepe matchen. Vi sprudler ikke, men vi har nok av sjanser til å score to og tre mål. Det er litt kjipt, sier Pellegrino til VG.

Amahl Pellegrino misbrukte tilsynelatende en gigantisk sjanse på stillingen 1–0 til Glimt, men forteller etter kampen at det var en strålende takling fra Godset-stopper Ari Leifsson som hindret scoring.

1–1 og uavgjort bidro til at gultrøyenes ledelse på toppen av tabellen krymper fra tre til ett poeng på Molde.

– Når vi leder 1–0 og egentlig har kontroll på kampen, så er det leit å gi det fra seg, sier Glimt-trener Knutsen.

– At de får et mål er ikke så overraskende, for vi dreper ikke kampen som vi kunne i det hele tatt, supplerer Solbakken overfor VG.