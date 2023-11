Det er i et intervju med det brasilianske programmet Benja Me Mucho, gjengitt i ESPN, at den tidligere spissen kommer med den noe oppsiktsvekkende påstanden.

– Jeg hadde også tatt alle rekordene som Haaland har. Med det laget og de mulighetene han har? Jeg ville slått rekordene, sier Luis Fabiano.

– Det var også takket være mine lagkamerater da jeg scoret. Men så handler det om min kvalitet foran mål. Haaland får 30 sjanser og scorer tre mål. Hvis jeg hadde 30 sjanser, hadde jeg scoret 10 eller 20. Det er forskjellen, sier Fabiano.

Fabiano gjorde seg aller mest bemerket som spiller i Sevilla, hvor han stoppet på 103 mål på 228 kamper. For Brasil fikk han 45 kamper og nettet 28 ganger. Det er ett mer enn Haaland har for Norge, men jærbuen har rukket til 27 mål på bare 29 landskamper.

GUL OG BLÅ: Luis Fabiano (til venstre) fra VM i 2010 sammen med Robinho og Kaká. Da var Fabiano førstevalg på topp. Foto: Matt Dunham / AP / NTB

Petter Veland, kanskje Norges fremste kapasitet på spansk fotball, er ikke spesielt imponert over uttalelsene fra brassen.

– Jeg skal være forsiktig med å kalle det et rop om oppmerksomhet, men det er ikke langt unna. Hvis jeg skal legge en ekstrem godvilje til og ta Fabianos parti her, så mener han nok at Haaland spiller på et lag som serverer han og at han dermed ikke fortjener all den rosen han får.

– Men det at han hevder at han hadde scoret tre-fire ganger så mange mål hvis han hadde spilt for samme klubb, det henger ikke på greip i det hele tatt, sier Veland til VG.

Han legger til:

– Haaland har vel vært i utlandet i fire sesonger og scoret mer mål i alle sesongene enn Fabiano gjorde i sin beste i Sevilla, sier Veland og humrer.

Viaplays kommentator og ekspert påpeker at Haaland alltid har ligget over på antall scoringer som er forventet av ham ut fra spill og sjanser. I Premier League i år ligger han ganske nøyaktig på merket målt opp mot xG.

Fabiano la opp i 2018 og avsluttet i Vasco da Gama etter en lang karriere. Veland sier den gamle spissen har all grunn til å være stolt av karrieren, men at han aldri ble en europeisk toppspiss.

– Han ble aldri toppscorer i La Liga, til tross for at han spilte der før Messi, Ronaldo, Neymar og Suarez. Det har også vært mange storscorere i Sevilla i form av Kevin Gameiro, Frédéric Kanouté og Alvaro Negredo. Han klarte aldri å skille seg ut i noe særlig grad, sier Veland.

Haaland måtte stå over landskampen mot Skottland etter en liten skade, men er forventet å være tilbake for Manchester City til storkampen mot Liverpool lørdag.