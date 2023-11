– For meg er det et valg som handler om verdier og hva man ønsker å være en del av. Vi er langt unna når det gjelder måten man behandler mennesker og støtter hverandre på i denne klubben.

Det sier Starts assistenttrener Endre Eide til Fædrelandsvennen.

Dagen før Bryne kommer på besøk til Sørlandet, går han ut i regionsavisen og slakter klubbkulturen i Start.

– Det rettes pekefingre mot hverandre, i stedet for at man står samlet og har et felles ønske om å løfte Start opp, sier han.

«En stemme fra en klubb i full oppløsning», skriver Fædrelandsvennens sportsleder Pål W. Jørgensen.

UT MOT KULTUREN: Endre Eide (t.v.). Her sammen med hovedtrener Sindre Tjelmeland. Foto: Heiko Junge / NTB

For Eides uttalelser er bare den siste dråpen i altervin-begeret som for lengst virker å ha rent over. Gjennom sesongen har det vært en rekke hendelser som har skapt bråk i den gamle storheten.

I sommer valgte fysisk trener Atle Thunshelle å si opp i protest. «Klubben er i mine øyne syk. Det gjør folk slitne å jobbe i et slikt klima» uttalte han til Fædrelandsvennen.

Det kom etter at samme avis hadde omtalt misnøye og drøftelsesmøter med sportslig leder Magni Fanberg.

Tidligere på året vedtok klubben et budsjett som la opp til millionunderskudd, samtidig som man forventet spillersalg på syv millioner.

I sommer gikk daglig leder Terje Marcussen ut i avisen og krevde opprykk denne sesongen. Han fikk svar av sportssjef Fannberg som mente det var et urimelig krav.

I starten av november ble de ansatte kalt inn til allmøte. Spillere og trenere på utgående kontrakt fikk beskjed om at de burde finne seg noe annet å gjøre. Henrik Robstad uttalte seg i etterkant på vegne av spillerne og kalte det respektløst. På spørsmål om spillerne hadde tillit til ledelsen, svarte han slik til regionavisen:

– Det er vanskelig å svare på, egentlig. Det er første gang i hele år at vi har sett noe til dem. Folk vet egentlig ikke hvem som er der oppe engang.

VG har vært i kontakt med Start-trener Sindre Tjelmeland. Han sier han har fokus på Bryne-kampen og ikke ønsker å kommentere saken.

Daglig leder Terje Marcussen skriver det samme i en melding til VG.

– Vi har fullt fokus på kampen i morgen og derfor ønsker jeg ikke å kommentere dette nå. Slike ting må og skal tas under evalueringen som vi har etter sesongen, sier han om Eides utspill.

Eide selv har ikke besvart VGs henvendelse.

Sportssjef Magni Fanberg vil ikke kritisere Eide for timingen.

– Timingen er helt uvesentlig. Jeg synes vi bør ta det han sier på høyeste alvor. Dette krever selvransakelse, sier sportssjefen.

Han mener det har vært mer storm rundt Start i media enn hva det har vært internt.

– Men det arbeidsklimaet som han og Atle har beskrevet, er noe vi som leder klubben må ta tak i, men det tar jeg internt, sier Fannberg.

SJEF: Terje Marcussen er daglig leder i Start. Han var tidligere sjef i håndballklubben Vipers. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

En som kjenner klubben godt er den gamle Start-helten Fredrik Strømstad. Når vi ber ham beskrive situasjonen i klubben, kommer det et sukk.

– Hva skal man si. Det er jo fryktelig trist og vondt å se at det er en klubb som ikke er samlet på noen som helst måte. Sportslig så er det ganske lenge siden det ble levert, sier Strømstad til VG.

KLUBBHELT: Fredrik Strømstad er en av de største heltene i Starts historie. Her jublende fra en kamp i sølvsesongen 2005. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han var en sentral brikke i Start-laget som i 2005 tok sølv. Siden den gang har det vært lenge mellom oppturene. Nå er klubben i ferd med å avslutte sin tredje sesong på rad i OBOS-ligaen.

– Man blir jo oppgitt og nesten litt likegyldig. Det er flere og flere som er der, tror jeg. Så er det heldigvis sånn i fotball at ting snur fort. Men det må snus noen steiner, sier den tidligere landslagsspilleren.

Start-Bryne har avspark på Sparebanken Sør Arena klokken 19 lørdag kveld.