Personlig trener Lars Mæland noterer resultatene. ← →

Trude Printz Gylseth (36) retter blikket fremover, puster lett ut og tar tak i stangen over hodet. «Nedtrekk» er en av flere fysiske tester hun skal gjennom. De vil vise formen hennes etter ti uker med trening og markerer slutten på «Prosjekt toppform» (se fakta).

– Målet var å se hvor god form man kan komme i med ti uker med systematisk trening, sier personlig trener på Evo, Lars Mæland.

Før prosjektet trente ikke Gylseth i det hele tatt. Hun fikk kun litt hverdagsaktivitet, blant annet gjennom barnehagen hun jobber i. Hun var heller ikke veldig bevisst på å spise sunt og regelmessig. Det merket hun på kroppen.

– Jeg hadde vondter her og der og manglet energi. Jeg var veldig klar for en endring, sier 36-åringen fra Asker.

Prosjekt toppform Prosjekt satt i gang av Evo.

Tverrfaglig samarbeid mellom personlig trener, ernæringsfysiolog og osteopat.

Målet var å se hvor god form man kan komme i med ti uker med systematisk trening og å fremme folkehelse.

Trude P. Gylseth ble plukket ut fordi hun representerer en yrkesgruppe med høy arbeidsbelastning, høyt sykefravær og lavere lønn. Hun representerer også en yrkesgruppe hvor fysisk trening kan ha stor effekt på hverdagen.

Gylseth har trent sammen med personlig trener Lars Mæland i ti uker. Foto: Ketil Blom Haugstulen Her følger han nøye med på Gylseths pulsklokke under testen. Foto: Ketil Blom Haugstulen Den viser at 36-åringen har fått betraktelig bedre kondisjon. Foto: Ketil Blom Haugstulen Og bedre styrke. Foto: Ketil Blom Haugstulen ← →

Svarene på testen

10. oktober gikk hun i gang. I ti uker trente hun tre-fire ukentlige økter. Hun gjorde også endringer i kostholdet. Det kan du lese mer om lenger nede i saken.

Resultatene av de fysiske testene viser at dette har hatt svært god effekt på kroppen. Etter ti uker har Gylseth:

Fått betraktelig bedre kondisjon.

Blitt sterkere.

Gått ned 9,4 kilo og fått mer muskler og mindre fett.

– Det har vært veldig gøy og ikke så slitsomt som jeg hadde trodd. Jeg er utrolig fornøyd, sier Gylseth.

Treningsprogrammet besto i ulike styrke- og kondisjonsøkter, både på treningssenter, hjemme og ute. Slik så det ut, uke for uke:

Uke 1–3:

En økt intervalløping. Varm opp med ti minutter løping, der du øker farten gradvis. Kjør 8x2-intervaller: Løp 2 minutter 8 ganger i lett motbakke, cirka to prosent stigning. Ha 60 sekunders pause mellom hver intervall. I pausene kan du stå ved siden av løpebåndet eller gå frem og tilbake bak tredemøllen. Til slutt jogger du ned på lav intensitet i fem minutter.

En økt styrke helkropp: Før de gikk i gang, testet de Gylseths maksstyrke i ulike styrkeøvelser. Det vil si hvor mange repetisjoner man maksimalt klarer på en gitt vekt. De første tre ukene kjørte hun 75 prosent av denne vekten på de fleste øvelsene, med 10–15 repetisjoner og tre sett.

En økt sirkeltrening: Jobb 40 sek, før du tar 30 sek pause. Så starter du på neste øvelse. Kjør to runder. Målet er å få flest mulig repetisjoner på hver øvelse.

Under kan du se programmene for styrke helkropp og sirkeltrening. Har du ikke lyst eller mulighet til å trene på treningssenter, kan du finne hjemmetreningsøkter her.

Uke 4–5:

En økt intervalløping: Samme økt som i uke 1–3. Men øk til intervaller på 5X7 minutter med 90 sekunders pause. Øk stigningen til 3–4 prosent.

En økt styrke helkropp: Samme økt som i uke 1–3. Men økte med cirka fem prosent i vekt på de fleste øvelsene for hver uke. Endret også fra 3 til 4 sett, og fra 10–15 repetisjoner til 6–10 repetisjoner, på noen øvelser.

En økt sirkeltrening: Samme økt som i uke 1–3, men øk antall runder du jobber fra 2 til 3.

Komboøkt: En hurtig gåtur på 30–60 min + et hjemmetreningsprogram for styrke.

Her kan du se hjemmetreningsprogrammet til komboøkten:

Uke 6–10:

En økt intervalløping: Samme økt som i uke 1–3. Men kjør intervaller på 5x4 minutter med 90 sek pause. Økte stigningen til cirka 5 prosent.

En økt styrke helkropp: Samme økt som i uke 1–3, men fortsatte å øke vekten med cirka fem prosent for hver uke.

En økt sirkeltrening: Samme økt som i uke 1–3, men øk antall runder du jobber fra 2 til 4.

En intervall bakkeløp utendørs: Løp/gå i 15–20 minutter for å varme opp. Finn en bakke som tar cirka 3 minutter å løpe opp. Ta 4–6 drag i bakken. Som pause mellom dragene, går du ned bakken igjen (cirka 4 minutter). Intensiteten skal være medium til hard. Det vil si at du puster godt og klarer å si korte ord/setninger.

Under bildene kan du lese om hvordan Gylseth endret kostholdet.

Trude P. Gylseth var syk i to perioder de ti ukene prosjektet varte. Foto: Ketil Blom Haugstulen Hun måtte derfor redusere i treningen i to av ukene. Blant annet fikk hun korona i desember. Foto: Ketil Blom Haugstulen Likevel har hun fått svært gode resultater. Det fortjener high five med personlig trener Lars Mæland. Foto: Ketil Blom Haugstulen ← →

Endret kostholdet

Trude Printz Gylseth har også gjort flere endringer i kostholdet. Nå unngår hun lettvinte og usunne fristelser hvis hun er sulten. I stedet spiser hun fire-fem regelmessige måltider med mettende og sunn mat.

– Jeg trodde det skulle være vanskelig å stå imot cravingen jeg har på søtt og salt. Men det har gått overraskende greit. Det må være fordi jeg fokuserer på å spise mettende mat, sier Gylseth.

Her er eksempler på typiske måltider:

Frokost: Cottage cheese med havregryn og bær.

Lunsj: Polarbrød eller grov tortilla med skinkeskiver og mye agurk, paprika og salat. Eventuelt også cottage cheese.

Mellommåltid: Skyr/proteinpudding/frukt

Middag: Kylling, grønnsaker og ris.

Etter trening: Proteinshake

Hun har ingen planer om å gå tilbake til gamle vaner, hverken med kosthold eller trening.

– Jeg føler meg sterkere og har mer overskudd og energi. Det har gitt meg bedre selvtillit. Nå som jeg har fått en så stor gevinst, inspirerer det meg til å fortsette. Jeg ønsker å gå mer ned i vekt og få mer markerte muskler, sier Gylseth.