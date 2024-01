Jonathan Rinne er ansatt som ny utviklingsansvarlig i 1. divisjonsklubben Lyn. Det bekrefter klubben på sin hjemmeside. Rinne kommer fra jobb i Akerakademiet, der han har vært de fem siste årene. I fjor hadde han ansvaret for Molde Fotballklubbs G15-lag som spilte nasjonal serie.

Rinne har tidligere spilt fotball for Lyn. Han var også Træff-spiller i 2017-2019.

– Det føles fantastisk bra! Lyn har betydd mye for meg siden jeg kom til klubben som ungdomsspiller og her fikk jeg lov til å gå gradene opp til A-laget gjennom FC Lyn Oslo. Det er en klubb med mye historie og en klubb som hører til i toppfotballen. Lyn har historisk sett vært utrolig gode på spillerutvikling, så jeg har kommet inn for å videreføre det gode arbeidet som har blitt gjort. Sammen skal vi også ta nye steg, samtidig som vi ivaretar klubbens filosofi og identitet, sier Rinne til klubbens hjemmeside.

Han starter i sin nye jobb 1. februar.