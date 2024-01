Matchen ble avgjort i andre ekstraomgang. Prandi, som også ble helten i semifinalen mot Sverige, satte inn en av de siste scoringene som sikret Frankrike nasjonens første EM-gull på 10 år før han assisterte den aller siste.

Det skjer bare to år etter at Prandi var centimeter unna å dø, da han ble offer for seks knivstikk under nyttårsaften i Paris.

– Når noe slikt skjer, når du er centimeter unna å dø, spør du deg selv om alt er verdt det, har Prandi uttalt i etterkant.

Tre måneder senere var bakspilleren tilbake på banen med et helt nytt tankesett – fast bestemt på å ofre alt for å bli en best mulig håndballspiller.

Samtidig var Mikkel Hansen nære ved å gjøre det helt store for Danmark. 36-åringen er en av dansk idrettshistories største ikoner. Etter fjorårets VM-gull vekket det stor oppsikt da bakspilleren ble sykmeldt med mentale utfordringer.

– Jeg syns ikke det var noen grunn til å pakke det inn og gjemme det vekk. Jeg kunne like gjerne være ærlig om det, fortalte Hansen til VG under EM i Tyskland.

I vinter gjorde Hansen comeback på landslaget – og i søndagens EM-finale var 36-åringen glitrende. Med sitt niende mål i andre ekstra omgang, gikk Hansen forbi franske Nikola Karabatic (39) som tidenes mestscorende spiller i EM-sluttspill med sin 296. nettkjenning.

Til slutt var det likevel Karabatic som fikk feire et nytt EM-gull i det som er den franske legendens siste sesong.

– Jeg kan ikke beskrive dette nå. Det er for mange følelser, sier Karabatic i et intervju vist på TV3.

– Jeg er så lettet, så stolt, følger den franske profilen opp.

STO FREM: Ludovic Fabregas ble toppscorer for Frankrike i EM-finalen mot Danmark i Tyskland. Foto: CATHRIN MUELLER / Reuters / NTB

For Frankrike var også Ludovic Fabregas (27) sentral. Med åtte nettkjenninger var strekspilleren sterkt bidragsytende til å gjøre finalen til en enorm opplevelse for tilskuerne både i arenaen i tyske Köln og alle som fulgte duellen gjennom signalene i TV-ruten.

– Jeg er mektig imponert. Det er en stor prestasjon av hele det franske laget. Det er et enormt mannskap de kan mønstre, sier TV3-ekspert og tidligere norsk landslagskeeper Ole Erevik.