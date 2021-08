Eivind Henriksen tok til tårene etter OL-sølvet: – Skulle ønske han kunne vært med å oppleve dette

I sitt første intervju etter at medaljen var tatt var det en tydelig preget Henriksen som snakket om sin avdøde trener Einar Brynemo. Han døde rett før EM 2018.

– Jeg skulle ønske han kunne være med å oppleve dette her. Han var mer enn en trener. En omsorgsperson. Han var veldig fin å ha med. Jeg tror han hadde vært fornøyd, sier Henriksen til TVNorge.

– Det var helt fantastisk å følge finalen. Det var utrolig gøy. Jeg tror pappa hadde vært stolt, sier Preben Brynemo til VG – sønnen til avdøde Einar Brynemo.

– De hadde et veldig nært forhold. Pappa bodde i Kragerø mens han trente Eivind, og kjørte frem og tilbake, sier Preben.

Henriksen hadde 78,25 meter som personlig rekord før han dro til Tokyo.

Der forbedret han like godt rekorden tre ganger:

Først med 79,18 meter

Så med 80,31 meter

Og til slutt 81,58 meter

Det holdt til OL-sølv.

Han har deltidsjobb på Oslo havn, men trener også veldig mye. Alle har snakket om Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen - og sleggekasteren har gått under radaren hos svært mange før OL.

– Det er noe magisk over det Eivind gjør her. Han viser at ingenting er umulig, sier NRK-kommentator Jann Post på sendingen.

– Det er rått. Tårene presser på, sier hans kollega Christina Vukicevic Demidov.

– En seier for de lavmælte, litt beskjedne, fastslår tidligere OL-mester Vebjørn Rodal, som måtte tørke en tåre etter at sølvet var klart.

– Det er vanskelig å si at dette var OLs høydepunkt, med Warholm og alt, men for min del var det det. Det er den morsomste sleggekonkurransen jeg har sett. Det var så stort at han passerte den 80 meters-grensa, men at han gikk over det igjen var helt utrolig, sier Preben Brynemo.

Hovedstadens håp hadde en perfekt start på kvelden med å kaste slegga 79,18 meter - som var 39 centimeter lengre enn sitt rekordkast i kvalifiseringen.

Det var tredje lengst etter første omgang, men franske Quentin Bigot presterte 79,39 i sitt andre kast - og overtok dermed bronseplassen.

Men Eivind Henriksen kom tilbake og kastet enda lengre i sitt tredje kast: 80,31 - tidenes første nordmann over 80 meter. Det betydde at han tok tilbake bronsen. Etter at fire ganger verdensmester Pawel Fajdek igjen hadde henvist nordmannen til 4. plass, slo Henriksen tilbake og kastet 81,58.

Gullmedaljen går til polakken Wojciech Nowicki og en annen polakk, Pawel Fajdek, får bronsen.

Henriksens serie var: 79,18–79,06–80,31–77,78–81,58–80,02.

– Jeg visste at jeg måtte over 80 meter for å ta medalje. Det var helt fire over 80 meter. Det er helt sinnssykt nivå, sier Henriksen.

Han deltok i London for ni år siden, mens han var skadet under Rio-lekene i 2016.

Tjalve-kasteren ble sist nummer seks i VM i Doha i 2019. Hans gamle norske rekord ble satt tidligere i 2019 - 78,25.

Sommeren 2018 - før EM i Berlin - mistet Henriksen sin mangeårige trener Einar Brynemo, som døde. Siden det har han mer eller mindre vært sin egen trener.

Først i 2018 nådde Henriksen over 76 meter for første gang. I 2019 kastet han altså 78,25 - og så har det virkelig løsnet i Tokyo.