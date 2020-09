Regjeringen åpner for inntil 600 tilskuere på idrettsarrangementer

Helt siden toppfotballen startet opp igjen i juni, har det bare vært lov å slippe inn 200 tilskuere på kampene.

Fotballklubbene selv har argumentert for at det vil være trygt å slippe inn langt flere, men ble ikke hørt.

Onsdag lettet regjeringen på disse restriksjonene. Endringene gjelder fra 12. oktober.

Dette er de viktigste endringene for idretten:

Det åpnes det for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på kohorter med inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver kohort. Det vil fremdeles være en grense på 200 personer som kan delta på innendørs arrangementer.

Breddeidretten for voksne over 20 år gjenåpnes for normal trening. Vi begynner med fase 1, med utgangspunkt i idrettens faseinndelte gjenåpningsprosess.

På arrangementer med fastmonterte seter er det tilstrekkelig med et ledig sete mellom publikummere på samme seterad.

Det kom fram på en pressekonferanse med regjeringen onsdag ettermiddag. De enkelte kommunene vil fortsatt kunne stramme inn på de nye reglene ved lokale smitteutbrudd, slik det har vært fram til nå.

– Jeg vet at mange kommer til å synes at ulike regler i ulike deler av landet, og raske endringer som følge av økt smitte lokalt, vil være slitsomt. Uforutsigbarheten er slitsom i seg selv. Men alternativet i denne situasjonen er verre. Det er at alle må leve med forutsigbare – men strenge tiltak, fordi disse er nødvendige der det er lokale utbrudd, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

Ønsket flere, men er fornøyd

Norsk Toppfotball, interesseorganisasjonen for de øverste nivåene i Norge, ønsket et pilotprosjekt med opp mot 2500 tilskuere på utvalgte arenaer. Slik blir det ikke, men direktør Leif Øverland er likevel fornøyd med endringen som nå kommer.

– Det er utrolig viktig for våre fans og for blikket mot 2021-sesongen, sier han.

Klubbene følger de samme rutinene som de har gjort fram til nå. Forskjellen er at det blir inntil tre grupper med 200 tilskuere, i stedet for én.

– Vi har hatt suksess med 200 tilskuere lenge. Klubbene har brukt mye penger og hatt strenge smitteverntiltak. Det får vi nytte av når antallet øker til 600, sier Øverland.

I praksis skal altså grupper på 200 sitte på samme tribunedel. Gruppene holdes atskilt, de kan ikke bruke samme inngang eller bruke de samme toalettene.

– Hvis det oppdages smitte hos én av de 200, kan vi kommunisere med de 199 andre. Det blir ikke annerledes enn nå.

Øverland sier at han ikke kjenner smitte blant tilskuere på norske fotballkamper til nå denne sesongen.

– Det var tilfeller i starten av sesongen der man ikke var tydelig nok med 1-metersregelen. Det ble tatt tak i.

Framover ønsker naturlig nok Norsk Toppfotball videre økning i tilskuerantallet.

– Vi forstår at vi må fortsette med grupper på 200 og at det ikke blir mulig med fullt hus i høst. Nå håper og tror vi at smittesituasjonen er en helt annen til seriestart 2021.

Unntak for innreisereglene

En annen restriksjon regjeringen letter på, er innreisereglene for deltakere i verdenscupen i skiidretter og håndball-EM. Det åpnes for at utenlandske idrettsutøvere får komme til Norge for å delta i verdenscupen på ski og internasjonale håndballkamper.

Dermed ligger det an til at EM-kampene i håndball i Trondheim i desember spilles som normalt, men uten publikum.

Det kan også arrangeres verdenscup i nordiske grener (langrenn, hopp, kombinert) på Lillehammer med full internasjonal deltakelse.

– Det var gode nyheter fra regjeringen i dag om unntak for innreiserestriksjonene for verdenscuprennene i nordiske grener på Lillehammer i desember. Like viktig var det at regjeringen åpner for inntil 600 personer på arrangement, delt inn i tre kohorter på 200. Det vil gjøre at vi kan planlegge for en vintersesong på en tilnærmet normal måte. Det er svært viktig og en god motivasjon for alle, både aktive, trenere, ledere og foreldre som nå forbereder seg på en ny sesong. Vi skal være vårt ansvar bevisst og hele tiden forholde oss til de til enhver tid gjeldende smittevernregler, sier skipresident Erik Røste til NTB.

Også for europacupkamper i håndball blir det gitt unntak for innreiseanbefalingene fra Helsedirektoratet, kunngjorde kulturminister Abid Raja (V) på en pressekonferanse onsdag.

Tidligere i måneden ga Raja klarsignal for at de norske fotballherrenes kommende landskamper mot Serbia, Romania og Nord-Irland kan spilles som planlagt på Ullevaal stadion.

Det blir ikke åpnet for unntak for innreisereglene i forbindelse med de nasjonale sesongåpningene i skiskyting (Sjusjøen) og langrenn (Beitostølen).

