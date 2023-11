Tidligere i høst takket Bjørn Jarle Kleppen fra Molde Golfklubb ja til et to måneder langt opphold som trener i Spania. Det var leder i PGA of Norway, Trond Baardseng, som anbefalte Kleppen for en svensk golfreiseoperatør. Kleppen er selv PGA-medlem.

– Etter en kort tenkepause, og etter å ha avklart med arbeidsgiver og familie, ble det avgjort at jeg takket ja til et to måneder langt oppdrag som golftrener for gjestene til GolfiSpanien i El Rompido, sier Kleppen.

I tillegg til å arrangere kurs og privattimer for gjestene, jobber han også noen timer per dag som golfvert for reiseoperatøren.

El Rompido ligger like ved Sevilla på sørkysten av Spania. I midten av oktober kom også sønnen Theodor Finnøy Kleppen til Spania på besøk og treningsopphold. Han ble tidligere i år klubbmester i Molde Golfklubb og går til daglig på toppidrettslinja ved Molde VGS.

– I tillegg fikk han et møte med Peter Ballingall, som inspirerte ham grundig med tanke på videre utvikling som golfspiller, sier pappa Bjørn Jarle Kleppen.

Ballingall kommer fra Skottland og har vært en anerkjent golftrener siden 1970-tallet. Han har også skrevet flere bøker om sporten.

– Han har blitt som en mentor. Med sin enorme kunnskap har han løftet meg som trener til et helt nytt nivå, sier Kleppen.