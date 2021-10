– Det er nesten da han er best. Han har en stor ro over seg i disse situasjonene, så jeg vet at han håndterer dette veldig bra. Det har han bevist tidligere også når det han vært trøkk og press rundt ham, mener Moe.

– Jeg synes faktisk det at norsk presse hiver seg på og kopierer det som står i engelsk presse ... Jeg synes det er altfor mye negativitet som skrives. Vi bør av og til også prøve å fremheve at vi har fått en manager i en av verdens største klubber. Det kan være siste gangen, og da synes jeg det er synd at vi ikke dyrker det mer, sier Moe.

– Har du noe konkret eksempel?

– Hvis vi ser fremgangen Manchester United har hatt siden han kom dit, så har han jo gjort en veldig god jobb. Han har bygd et slagkraftig lag som gjør at det blir stilt enda høyere forventninger - og det er jo hans fortjeneste. Litt mer skryt av sånne ting synes jeg han fortjener. Jeg synes han får for lite skryt for å være ærlig, mener Solskjærs gamle assistenttrener.

– Mange ganger så synes jeg det som står i norsk presse bare er en henvisning til det som står i en avis i England. Man kan se reportere som står og holder frem aviser og sånne ting, fortsetter Moe før han med et lurt smil om munnen kommer med en oppfordring til den norske pressen:

– Prøv å skriv noe selv da! Det er viktig.

– Tror du han sitter i den sjefsstolen lenge?

– Ja, det tror jeg. Mitt inntrykk er at han i hvert fall har en god posisjon der og en høy stjerne. Så håper jeg at det snur for Ole Gunnar. Det fortjener han.