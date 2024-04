Håndballspiller Kjetil Åndal fra Åndalsnes er klar for norske Viking TIF. Bakspilleren har denne sesongen spilt for svenske HK Aranäs etter en overgang fra nettopp Viking.

– Etter at det ble klart av vi tapte kvaliken og rykket ned, så ble det klart at jeg ville finne meg en ny klubb. Da er Viking TIF et veldig trygt valg for meg. Jeg trives veldig godt i både byen og sosialt i laget fra før, sier romsdalingen til Viking TIFs hjemmeside .

– Jeg tror Viking vet hva de får av meg som spiller og person. En spiller som fortsatt elsker å score mål og gjør alt for å vinne. Samtidig som at jeg føler at jeg har tatt mange steg bakover også, så jeg kan bekle flere posisjoner bakover på banen nå enn tidligere. Jeg har kommet tilbake for å løfte Viking opp til eliten igjen, noe vi klarte i min siste sesong. Så jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal kjempe om det også neste sesong, sier Åndal.