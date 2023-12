Det hagler med avlysninger i alpinsirkuset om dagen. Søndag er både herrenes slalåmrenn og kvinnenes super-G-renn avlyst på grunn av dårlig vær.

Meldingen om avlysningen av kvinnenes renn kommer kort tid etter at Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) bekreftet at herrenes renn i Val d'Isère heller ikke blir gjennomført.

– På grunn av drastisk endring i løypeforholdene har juryen valgt å avlyse dagens super-G-renn for å sikre utøvernes sikkerhet. Dette skjer til tross for hardt arbeid med løypa over natten, skriver FIS.

Så langt denne sesongen har hele sju alpinrenn blitt avlyst.

Ragnhild Mowinckel og Kajsa Vickhoff Lie skulle etter planen kjøre rennet.