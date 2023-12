Ada Hegerberg scoret tre ganger da Norges kvinnelandslag knuste Portugal 4-0 i vinterkulda på Ullevaal og tok et langt steg mot fortsatt A-status.

Det var Lyon-stjernens første hattrick for landslaget siden hun scoret tre i comebackkampen mot Kosovo i april i fjor, også det under svært vinterlige forhold. Siden da hadde hun scoret bare to mål på 11 landskamper.

Sophie Román Haug kom inn for Hegerberg den siste halvtimen og fastsatte resultatet på overtid med et fint hodemål på innlegg fra Thea Bjelde.

Norge lå på nedrykksplass i nasjonsligaen før kampen og ville med tap vært dømt til B-status, noe som ville gjort neste års EM-kvalifisering mer utfordrende. Det var derfor en svært viktig kamp, selv om OL-sjansen allerede var forspilt.

– Jeg er veldig glad for at de viste litt av hva som bor i dette laget. Vi har hatt noen gode prestasjoner tidligere i høst som vi ikke fikk betalt for. Da havner vi i en situasjon med mye press som vi skal håndtere, og det klarte vi bra, sa landslagstrener Leif Gunnar Smerud til TV 2.

– Vi scoret flotte mål og hadde full kontroll på kampen. En veldig god seier.

Seieren betyr at Norge vil bli gruppetoer og berge plassen i A-divisjonen uten omspill med seier i Østerrike tirsdag, så lenge østerrikerne ikke tar en sjokkseier borte mot Frankrike senere fredag.

Med ett poeng i St. Pölten er Norge garantert nedrykkskvalifisering i februar. Bare om Norge taper tirsdag, og Portugal samtidig slår Frankrike, rykker det norske laget rett ned.