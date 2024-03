Torsdag kveld spiller Molde den første kampen i åttedelsfinalen i Europa Conference League mot belgiske Club Brugge. Billettsalget har gått unna de siste dagene. Tirsdag ettermiddag er det solgt 8000 billetter, opplyser markedsdirektør Per Eikrem i Molde Fotballklubb.

Det er over en dobling av antallet tilskuere på den forrige europacupkampen på Aker stadion mot Legia Warszawa. Da var det i underkant av 4000 tilskuere på tribunen.

– Vi ligger bra an. Det begynner å dra seg skikkelig til, og vi har en følelse av å få fullsatt stadion. Vi har plass til flere og håper flere tar seg en tur innom billettluka og kjøper seg en billett. Vi møter et godt europeisk lag, som jeg tenker vi har muligheter mot. Vi må være på vårt best for å prestere, sier Molde-direktør Øystein Neerland.

Avansement til kvartfinale vil gi ytterligere millioner i klubbkassa.

– Først og fremst er det sportslige viktig. Vi har vært én gang i samme runde tidligere. Det hadde vært morsomt å ta et nytt steg. Vi spiller om en kvartfinale. Det er ekstremt av en klubb som Molde fra lille Norge, sier Neerland.

Kampen mellom MFK og Club Brugge har avspark klokka 18.45 torsdag. Etter kampslutt får du ekspertanalyser og intervjuer i Rbnetts direktesending fra Aker stadion. Returoppgjøret i Belgia spilles torsdag i neste uke.