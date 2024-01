Det bekreftet sørlandsklubben i en pressemelding på nyttårsaften.

Jerv spilte i Eliteserien i 2022, men rykket rett ned igjen til OBOS-ligaen. Sesongen 2023 ble også en nedtur og de rykket ned fra OBOS-ligaen og skal i 2024 spille i PostNord-ligaen.

Flere spillere har nå fått beskjed om at de ikke får fortsette i klubben. Blant de, moldenseren Erlend Hustad (26). Han var på utgående kontrakt.

- Erlend Hustad kom til Jerv våren 2022 med en kontrakt ut 2023. En spiller med mye styrke og gode kvaliteter. Hustad fikk flere kamper i Eliteserien og gjorde en fin figur. Dessverre for Hustad har han slitt en del med skader under 2023-sesongen der han startet året med en skade i treningskampen mot Sandnes Ulf 12. mars og mistet hele vårsesongen. Hustad var å se tilbake på banen igjen 5. august og 23. august slo han gjennom med sin første scoring for året, borte mot Mjøndalen, stillingen ble 2-2. Vi takker Hustad for innsatsen og ønsker han masse lykke til videre i karrieren, skriver Jerv.

Han slår dermed følge med tidligere Molde-spiller Aliou Coly, som også er ferdig i Jerv. Det samme er Peter Wilson, Dean van der Sluijs, Jeremy Simon Cijntje, Erik Tobias Sandberg og Erik Næsbak Brenden.

Tidligere Træff-trener Petter Sjåholm Melø er assistenttrener i Jerv.