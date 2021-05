Forren reagerer på supporter-rop: – Hører hva som blir sagt

«Forren, hvor mye penger har du?», «Har du penger, Forren?» var noe av ordlyden i det som ble skreket mot ham.

– De prøver å trykke på knapper for å sette meg ut. Jeg hører jo hva som blir sagt. Jeg tror ikke de traff så godt som de håpet på. Jeg prøvde å forklare at jeg kanskje har mer penger enn han som ropte. Men kanskje han traff litt, forteller Forren til VG etter at Brann gikk på lagets sjette strake tap.

For ett år siden måtte eliteserieprofilen forlate Molde på grunn av en hendelse knyttet til spilleavhengighet. Han har vært åpen om å ha tapt store summer på gambling.

I et intervju med VG snakket Forren om sykdommen, som du kan lese mer om på Helse Norge sine nettsider.

– Du skal aldri undervurdere noe. Det kan komme tilbakefall på ting. Det er jo en sykdom. Men nå er jeg kommet dit at jeg synes det er greit å prate om det. Jeg føler at jeg er på en god plass, og det føles godt, sa Forren til VG etter overgangen til Brann forrige sommer.

Har forventet hets

I det samme intervjuet sa Forren at han var forberedt på at problemet, som han endelig hadde fått kontroll på, ville bli brukt mot ham så lenge han lever.

Underveis i matchen mot Stabæk skjedde nettopp det. VG hørte flere rop fra Stabæk-seksjonen mot 33-åringen.

Brann-profilen forteller at han fikk det med seg, mens han kjempet for laget ute på gressmatten.

– Jeg synes jo ikke noe om det, men jeg legger meg ikke ned og griner i ettertid. Jeg er forberedt på mye og tåler mye. Jeg er egentlig fan av drittslenging, så jeg tror ikke jeg skal si så mye om det.

– Går de over streken her?

– Ja, det kan du godt si at de gjør. Men så lenge de gjør det, er det helt greit at det er jeg som tar den støyten.

Petter Harsem er nestleder i den uavhengige supportergruppen «Stabæk Support», og var selv på matchen.

– Det er ikke noe jeg fikk med meg. Så det er vanskelig å ta stilling til, sier Harsem til VG.

– Generelt – er slike kommentarer over streken eller ikke?

– Om det var over streken eller ikke, det vet jeg ikke, så lenge jeg ikke hørte hva som ble sagt.

Tror på trenerne og lagkameratene

Forren har vært åpen om problemene sine blant annet for å hjelpe andre i lignende situasjoner. Nå er fokuset på å få Brann ut av krisen laget befinner seg i.

Etter seks strake tap, venter Strømsgodset på søndag.

– Det er nesten merkelig å si det, men det er en fantastisk positiv gjeng. Vi tror på at vi vinner neste kamp. Det er kun tre poeng som er godt nok. Og det kan gi oss en kjempeboost. Det er ikke mangel på kvalitet eller tro på det vi holder på med. Dette skal nok løse seg, sier Forren, som roser den hardt pressede trenerduoen Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland.

– Forholdet mellom spillergruppen og dem kunne ikke vært bedre. Det er min oppriktige mening. Det er så mye kvalitet i «Hornis», Kåre og teamet og alle rundt oss. Jeg skulle ønske at bergensere fikk se en del av det, for det hadde gitt dem mer håp på at vi skal klare det. Vi får ikke med oss to bedre menn i krigen enn vi har nå, sier Forren.

– Hvorfor har dere ikke lykkes?

– Det går på kvaliteter i enkelte faser av spillet. I begge boksene. Det er lett å knekke sammen, men vi kjører på videre. Vi vil fortsette å være et offensivt og sjanseskapende Brann-lag. I neste kamp vil vi gå i strupen på Strømsgodset.