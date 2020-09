Diouf åpnet for Molde-retur. Nå har han bestemt seg for ny klubb.

Senegaleseren var kontraktløs denne sommeren etter seks år i engelske Stoke. Han har vært linket til flere klubber de siste månedene, og det har også vært spekulert i en retur til Molde.

– Molde er alt for meg

I et intervju med Rbnett for to år siden var han tydelig på at han ønsker å spille for Molde igjen.

- Selvfølgelig er det aktuelt, jeg vil gjerne det. Molde er for alltid i mitt hjerte, jeg elsker laget og alle folkene rundt klubben. Jeg håper det skjer, jeg håper Molde vil ta meg tilbake etter kontrakten. Jeg savner fansen og skal hjem en gang for å gi noe tilbake. Jeg ser fram til de årene. Molde er alt for meg, jeg elsker byen og savner folkene. Jeg skal hjem igjen en dag, sa Diouf sommeren 2018.

Nyopprykket klubb

Nå er kontrakten utgått, men 32-åringen velger altså å fortsette karrieren i Tyrkia, i nyopprykkede Hatayspor.

«Happy to announce you that I have joined Hayatspor as new home», skriver Diouf på Instagram.

Mame Biram Diouf kom til Molde i 2006. Tre år seinere ble han solgt til Manchester United for 50 millioner kroner. Senere gjorde han suksess i Blackburn og Hannover.